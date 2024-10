Giani a Bruxelles: "Rafforzare il ruolo delle Regioni in Europa"

"Le Regioni d'Europa facciano rete tra loro, abbiano un rapporto diretto con le Istituzioni europee e continuino ad avere un ruolo centrale nella negoziazione che riguarda anche la ripartizione dei Fondi comunitari". Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani a conclusione della tre giorni a Bruxelles dove ha partecipato come membro della delegazione italiana alla 22esima Settimana Europea delle Regioni e delle Città.

Tanti i temi affrontati, il presidente è intervenuto in plenaria sul 20° anniversario dell'allargamento dell'Unione Europea del 2004.

Nel suo intervento Giani ha voluto ribadire che occorre lavorare per arrivare all'elezione diretta della figura del premier europeo, eletto con voto popolare, per dare maggiore forza all'Europa sullo scenario mondiale.

Secondo Giani inoltre: "Questione cruciale è la difesa dei Fondi di coesione, che rappresentano un elemento essenziale per lo sviluppo, perché le Regioni e i Comuni sono i soggetti istituzionali che conoscono meglio i territori e che per questo motivo sono più capaci di individuare, in rapporto con la UE, le priorità per i propri cittadini".

Giani si è anche soffermato sulla necessità di creare una rete sempre più coesa tra le Regioni d'Europa che riguardi tematiche cruciali: dalla Protezione civile, agli investimenti per una più forte politica industriale, alla cultura.

Fonte: Regione Toscana

