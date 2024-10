L’evento Ri-Generarsi per insegnare alle PMI l’intelligenza artificiale

Solo qualche giorno fa Microsoft ha annunciato un significativo piano di investimenti nel nostro Paese per far crescere le competenze digitali di oltre 1 milione di italiani entro la fine del 2025, una scommessa sempre più importante se si stima che il 63% degli imprenditori italiani riconosce una mancanza di competenze di intelligenza artificiale generativa (dati TEHA Group-Microsoft). Una sfida di peso per la competitività: la diffusione intelligente dell’IA potrebbe aumentare il PIL annuo dell'Italia fino a 312 miliardi di euro nei prossimi 15 anni, e in particolare le piccole e medie imprese del Made in Italy potrebbero beneficiare di un aumento di 122 miliardi di euro di valore aggiunto.

Proprio per sostenere l’adozione consapevole delle applicazioni dell’intelligenza artificiale da parte delle imprese, Fondazione Mondo Digitale e Microsoft Italia, in collaborazione con il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Firenze e DINTEC, agenzia in-house del sistema Camerale specializzata sui temi dell’innovazione e digitale, hanno organizzato “Ri-Generarsi, l’IA generativa per la crescita delle piccole e medie imprese”. L’appuntamento, oggi pomeriggio presso l’Auditorium Camera di Commercio di Firenze, Piazza Mentana 1 a Firenze, ha dato spazio a un incontro formativo ed esperienziale con protagonisti piccoli imprenditori interessati a comprendere le potenzialità dell’intelligenza artificiale per accrescere efficienza e produttività.

Più nel dettaglio, sono state approfondite le funzioni dell’IA generativa per innovare processi e servizi, rielaborare dati, ottimizzare la comunicazione interna ed esterna. Sono stati presentati Copilot e alcuni case studies, con un’esercitazione pratica per sperimentare subito quanto appreso e tavoli di lavoro suddivisi tra PMI e startup.

L’incontro si è svolto nell’ambito del progetto “Ital.IA Lab” promosso da Fondazione Mondo Digitale in collaborazione con Microsoft Italia per promuovere l’intelligenza artificiale come strumento di inclusione e crescita per le persone e le comunità, sostenendo l’occupabilità attraverso azioni di skilling, reskilling e upskilling e favorendo uno sviluppo della tecnologia e una sua adozione etica e responsabile. L’iniziativa ha portato alla nascita di 20 hub distribuiti lungo tutta la penisola, con particolare concentrazione nel Sud Italia e nelle periferie delle grandi città, dove i partecipanti possono seguire percorsi di formazione personalizzati e gratuiti sulle opportunità e i benefici dell’AI generativa.

Qualche dato ulteriore. La corsa all’intelligenza artificiale da parte delle grandi imprese italiane è già iniziata: oltre il 60% delle aziende ha dichiarato di adottare soluzioni di IA nella gestione dei documenti, dell’amministrazione e della contabilità. E sul fronte PMI? La quota cala drasticamente, con solamente il 6% che ha integrato l’IA nei propri processi, e il 33% che pianifica di farlo nei prossimi tre anni (Rapporto “AI & Digital Transformation”, Politecnico di Milano).

Giuseppe Salvini, Segretario generale, Camera di Commercio di Firenze

“Quello di oggi è un momento di confronto importante con le nostre PMI e le startup sul tema dell'impatto della AI generativa nei processi aziendali e sull'impulso che questa tecnologia è in grado di imprimere nel loro percorso di innovazione. Un incontro in continuità con il lavoro quotidiano di sensibilizzazione che il nostro Punto Impresa Digitale sta portando avanti nel tessuto imprenditoriale metropolitano attraverso il coinvolgimento di oltre 700 imprese, più di 160 consulenze one-to-one e 550 partecipanti agli eventi nell'anno 2024”.

Alessio Misuri, Senior Innovation Manager, DINTEC Scrl

“Il tema dell’intelligenza artificiale e della sua applicazione è al centro dei progetti promossi dal Sistema Camerale. Per questo, dopo il successo dei primi incontri, abbiamo voluto rinnovare il nostro impegno su questo tema, collaborando con Fondazione Mondo Digitale e Microsoft – gli organizzatori di questi eventi dedicati all’intelligenza artificiale generativa che oggi ci vede coinvolti qui insieme alla Camera di Commercio di Firenze. Considerando il grande riscontro ottenuto, infatti, siamo convinti che questo format possa essere replicato in molte Camere di Commercio: eventi come questo rappresentano un'opportunità formativa di grande valore per gli imprenditori, fungendo anche da catalizzatore per l'innovazione e la crescita delle piccole e medie imprese. Un aspetto che rende questa iniziativa unica è la pragmaticità dell’evento stesso, che permette ai partecipanti di testare e imparare sul campo i vantaggi dell’IA generativa. Questa esperienza diretta è fondamentale per comprendere il potenziale di queste tecnologie, per applicarle con successo nel proprio contesto aziendale e rimanere competitivi”.

Andrea D’Onofrio Marketing Lead for Data & Analytics, Microsoft Western Europe

“L'intelligenza artificiale rappresenta un’opportunità straordinaria per le piccole e medie imprese italiane, in particolare per migliorare la loro competitività e accelerare la trasformazione digitale. Con eventi come Ri-Generarsi, vogliamo dimostrare concretamente come le soluzioni basate su AI generativa, come le soluzioni Microsoft Copilot, possano semplificare processi operativi, stimolare l’innovazione e creare nuove opportunità di crescita. Vogliamo supportare gli imprenditori nel comprendere e adottare queste tecnologie in modo etico e responsabile, affinché possano essere protagonisti della nuova economia digitale. Crediamo, infatti, che investire in competenze digitali oggi sia fondamentale per costruire le basi del successo di domani”.

Mirta Michilli, Direttrice Generale, Fondazione Mondo Digitale ETS

“Continuano i nostri appuntamenti sul territorio nell’ambito del programma Ital.IA Lab, che stiamo promuovendo al fianco di Microsoft. Con eventi come questo sfatiamo alcuni miti sull’intelligenza artificiale e ne sveliamo le potenzialità, non tralasciando gli aspetti etici e di responsabilità che devono animare gli imprenditori nell’adottare le soluzioni di intelligenza artificiale”.

