Cambia, e raddoppia, il servizio sociale a Radicondoli

Cresce il servizio sociale a Radicondoli. C’è una novità positiva nella presenza del servizio all’interno del Comune. Fin da subito, infatti, si passerà da due volte al mese a una volta alla settimana, quindi si raddoppia.

“E’ un obiettivo che avevamo come amministrazione e che abbiamo raggiunto grazie al lavoro e alla presenza della Fondazione Territori Sociali, protagonista di questi passaggi – dice Roberta Cecco, assessore alle Politiche Sanitarie del Comune di Radicondoli – I servizi sono fondamentali per assistere al meglio le persone, per rispondere alle loro esigenze, ai bisogni. Qui arrivano le persone più fragili, anziani, famiglie in difficoltà. Quindi è fondamentale esserci, garantire la presenza”.

Dove saranno collocati i servizi e in che orario? Gli addetti del servizio sociale saranno presenti il mercoledì di tutte le settimane dalle 10 alle 12 con Romina Mangiabene. La quale sarà in Comune dalle 9 alle 15, ma nel resto dell'orario farà lavoro d'ufficio e si confronterà con associazioni, amministrazione comunale ecc….

C’è un’altra novità: la location. Gli assistenti sociali infatti non riceveranno più al distretto, ma negli uffici del Comune. Lo spazio individuato in questo momento si trova collocato al primo piano della struttura, ma l'assistente sociale può scendere al piano terra nel caso ci siano persone che non possono fare le scale. Per informazioni e contatti è possibile contattare il numero 3351309930.

