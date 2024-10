San Giuliano Terme, limitazione linea 60. Corucci: "Decisione che ci vede contrari"

"Siamo fermamente contrari alla limitazione unilaterale da parte di Autolinee Toscane della linea 60 che arriva al capolinea di Ripafratta, limitata attualmente a San Giuliano Terme, in via Verri – spiega l'assessore alla mobilità Francesco Corucci –. A causare una decisione del genere, della quale il nostro Comune non ha ricevuto alcuna comunicazione, sarebbe un guasto del semaforo di competenza della Provincia di Pisa a Ripafratta, utile al pullman per immettersi sulla strada provinciale e non riparato tra l'altro da tre giorni".

"Il comune di San Giuliano Terme non è titolare del contratto di servizio con Autolinee Toscana che è un contratto regionale – prosegue Corucci – e ad oggi non siamo informati né dalla Provincia né dalla Regione, ovvero i due enti che esercitano delle competenze nel settore, se esista una clausola che regoli i metodi di azione in questi casi: sappiamo solo che AT sostiene che in un caso come quello di Ripafratta, non essendoci sicurezza, non possono eseguire il servizio".

Anche primo il cittadino di San Giuliano Terme interviene sulla vicenda. "L'episodio di assenza di gestione del guasto semaforico nonostante la pronta segnalazione della Polizia Municipale dimostra che la sperimentazione del capolinea a Ripafratta, organizzata da Autolinee Toscana per le linee 60 da Pisa e 67 da Lucca, non funzioni – afferma il sindaco Matteo Cecchelli –. Ci sono problemi di spazio per la rotazione in sicurezza sulla strada provinciale a cui è stata data risposta con un semaforo a chiamata".

"La mancata manutenzione del semaforo – continua Cecchelli – ha indotto AT alla scelta di interrompere un servizio pubblico senza comunicazione e senza attivarsi per la risoluzione del problema. Sono arrivati dagli utenti in questi mesi feedback negativi sul nuovo capolinea. Questo evento rende necessario un ripristino, da parte degli enti competenti, della preesistente linea Pisa-Lucca eliminando il capolinea di Ripafratta e interrompendo la sperimentazione partita il giorno 8 gennaio 2024".

Fonte: Ufficio Stampa

