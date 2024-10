Inaugurata mostra fotografica sugli atleti azzurri a Firenze

Da oggi, venerdì 11, fino a lunedì prossimo 14 ottobre, Palazzo Strozzi Sacrati ospita la mostra fotografica itinerante dal titolo ‘Tutte le sfumature dell’azzurro’. L’inaugurazione è avvenuta questa pomeriggio, con il presidente Eugenio Giani ed il presidente della Sezione di Firenze dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia (ANAOAI).

“Tante immagini – ha detto il presidente Eugenio Giani - che mettono in mostra non solo atleti, ma soprattutto uomini. Un’esposizione che cerca di portare in giro per l’Italia i colori dello sport italiano e di sensibilizzare alla pratica sportiva. Lo sport è la storia della comunità, è socialità, diffonde valori. Lo sport ci ha regalato momenti che hanno segnato la storia e in tanti casi l’hanno anche indirizzata. Chi fa sport, fin da giovane, impara tutto questo e se lo porta dietro, in tutti gli ambiti, e lo mette in pratica nella vita di tutti i giorni”.

L’esposizione, che è organizzata dall’ ANAOAI in occasione del 75° anniversario della sua costituzione, si compone di 40 pannelli ed è aperta al pubblico dalle 9 fino alle 19 tutti i giorni fino a lunedì 14 ottobre. Prossima tappa Milano.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa

