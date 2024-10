Laboratorio della droga in casa a Empoli: trovati hashish, marijuana e sostanze psicotrope. Arrestato

Finanzieri del Comando Provinciale di Firenze, durante un'operazione di controllo del territorio nell'area empolese, hanno arrestato un cittadino italiano con precedenti per droga. L’uomo è stato fermato dopo un’attenta osservazione del suo comportamento, che ha destato sospetti nei militari. Sebbene inizialmente non fosse in possesso di sostanze stupefacenti, le ripetute segnalazioni del cane antidroga hanno portato a una perquisizione della sua abitazione.

Nel suo domicilio sono stati trovati 145 grammi di hashish, 52 grammi di marijuana e 67 grammi di sostanze psicotrope, pronte per essere spacciate. Inoltre, è stato scoperto un laboratorio casalingo con attrezzature per la lavorazione della droga: anelli a LED, strumenti da taglio, bruciatori per sciogliere la sostanza e materiali per il confezionamento.

Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Firenze, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari, mentre droga e strumenti sono stati sequestrati. Le indagini sono nella fase preliminare e la responsabilità dell’indagato sarà esaminata durante il processo. Le Fiamme Gialle continuano a monitorare il traffico di stupefacenti per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire il degrado sociale.

