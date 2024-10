Lunedì a Santa Croce parte il nuovo calendario della raccolta differenziata

Scatta lunedì prossimo 14 ottobre, il nuovo calendario settimanale di raccolta dei rifiuti nel comune di Santa Croce sull'Arno. Quindi lunedì prossimo per la prima volta dopo anni, non verrà ritirata la carta, ma solo i pannolini nei sacchetti gialli per gli utenti che hanno attivato il servizio con l'ufficio ambiente del Comune.

Il nuovo calendario quindi risulta così organizzato:

Il lunedì verranno raccolti i sacchi gialli per i pannolini e i pannoloni

Il martedì invece verrà ritirato l’organico.

Il mercoledì sarà la volta dei rifiuti indifferenziati e nuovamente dei pannolini

Il giovedì invece sarà il giorno della carta.

Il venerdì dovrà essere esposto il multimateriale.

Il sabato diventa il giorno in cui gli operatori di Geofor ritireranno nuovamente l’organico e i pannolini, la dove il servizio è stato attivato.

Il nuovo calendario è disponibile anche su sito del comune di Santa Croce sull’Arno al seguente link: https://www.comune.santacroce.pi.it/wp-content/uploads/2024/10/SANTA-CROCE-SULLARNO-CALENDARIO-PAP-2024-2025-2.pdf (che è stato tradotto in più lingue)

Con la nuova organizzazione il numero dei ritiri sul calendario settimanale non subisce nessuna modifica in termini di quantità, solo nella distribuzione.

La nuova organizzazione del porta a porta, punta in primo luogo a migliorare la gestione della raccolta della carta, che spesso creava problemi alle attività produttive e agli esercenti. Molti infatti la domenica sono chiusi e avevano difficoltà a esporre la carta il lunedì mattina. I rifiuti infatti vanno esposti entro le sei del giorno di raccolta.

Inoltre migliora anche la distribuzione della raccolta dell’organico, che a questo punto viene ad avere una cadenza meglio distribuita nella settimana, con il ritiro il martedì e il sabato.

“Il comune insieme a Geofor in questi giorni sta distribuendo una lettera a tutti cittadini – dice l'assessore all'ambiente Sonia Boldrini - dove si spiegano i cambiamenti e vi è allegato anche il nuovo calendario dei rifiuti con tutte le indicazioni sui ritiri. Oltre a comunicare attraverso i media e i canali istituzionali del comune, abbiamo deciso con Geofor di distribuire questo calendario circa 8mila copie, una per ogni famiglia e per ogni azienda, affinché ai cittadini rimanga un calendario chiaro e comprensibile da conservare per orientarsi sui vari ritiri dei rifiuti giorno per giorno”.

“Lunedì partiamo – continua Boldrini -, fiduciosi di avere fatto un buon lavoro e aver reso un servizio alla cittadinanza riorganizzando e rendendo più funzionale il ritiro della carta e dell'organico, senza di fatto andare a modificare il numero dei ritiri complessivi. Se poi dovessero emergere della criticità noi siamo qui a disposizione dei cittadini, per risolvere i problemi di tutti nei limiti del possibile”.

Merita inoltre ricordare in questa sede che sfalci e potature per le utenze domestiche non devono essere conferiti con i rifiuti organici, ma vanno portati al centro di raccolta in via Marco Polo aperto lunedì mercoledì venerdì e sabato dalle 7,30 alle 12,45 e il martedì e il giovedì dalle 13 alle 18,15, dove il cittadino li potrà lasciare gratuitamente, oppure si può richiedere il ritiro a domicilio, prenotando un appuntamento con la app Rciclo, oppure tramite il form sul sito www.geofor.it o chiamando il numero verde 800959095.

Bottiglie, flaconi, vasetti e ogni imballo di vetro deve essere conferito nelle campane verdi presenti sul territorio.

Nel calendario prevede inoltre che il primo novembre, il 25 dicembre, il primo gennaio, il 25 aprile, il primo maggio, il 15 agosto, il servizio di ritiro dei rifiuti non viene effettuato, ma viene recuperato nei giorni successivi.

