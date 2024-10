Greta Thunberg alla Gkn occupata dagli operai in assemblea

Ha mantenuto la promessa ed è arrivata pochi minuti fa alla Gkn di Campi Bisenzio l'attivista svedese Greta Thunberg accompagnata da persone del movimento Fridays for future Italia, arrivata nel primo pomeriggio nella fabbrica occupata dal luglio 2021 da quando gli oltre 400 dipendenti ricevettero dalla proprietà una mail con la quale venivano tutti licenziati.

La sua presenza era stata annunciata dagli organizzatori del Collettivo Di Fabbrica - Lavoratori Gkn Firenze che dal 11 al 13 ottobre organizza le giornate della reindustrializzazione dal basso, della giustizia climatica e sociale e dell'azionariato popolare, ovvero assemblee incontri e dibattiti nella fabbrica occupata.

Entrata dal cancello principale, Greta Thunberg sarà in fabbrica mentre si svolgeranno l'assemblea: "Abbiamo bisogno degli stati generali della giustizia climatica e sociale?". Noi come fabbrica socialmente integrata ne abbiamo bisogno. L'ottimismo della volontà e l'impazienza della convergenza e poi dalle 18.00, incontro con delegazioni estere, esperienze dal Paese basco, movimento climatico tedesco, campagne climate justice in Gran Bretagna

