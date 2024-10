Studentessa 18enne denuncia violenza sessuale in centro a Firenze

Un nuovo caso di violenza sessuale in Toscana, stavolta a Firenze. Sarebbe avvenuto nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 ottobre, vittima una studentessa di diciotto anni originaria degli Stati Uniti. I fatti si sarebbero svolti in una via del centro, la giovane sarebbe stata soccorsa dai sanitari inviati dal 118 e dalla polizia.

A raccontare l'accaduto è il Corriere Fiorentino, secondo cui la vicenda è ancora tutta da chiarire. Tutto sarebbe partito da un locale del centro dove la giovane avrebbe passato la serata. Il violentatore avrebbe poi deciso di riaccompagnarla a casa e avrebbe compiuto l'abuso in una via del centro storico.

La studentessa, trovata poi in stato di ebrezza, avrebbe detto tutto a sanitari e polizia, ma non sarebbe stata in grado di fornire una descrizione dell'assalitore. La polizia starebbe analizzando le videocamere di sorveglianza nel locale e in centro per risalire all'uomo.

