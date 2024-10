Anche il sindaco di Figline e Incisa nella gara di corsa nel fango

Tra gli oltre mille obstacle runner che si sono messi alla prova nel superare i propri limiti, è stato senza dubbio lui il più “diabolico”. A tagliare il traguardo di Inferno Mud, la storica corsa a ostacoli fiorentina, il sindaco di Figline e Incisa Valdarno Valerio Pianigiani.

Proprio nel Comune da lui amministrato, il primo cittadino, che ha recentemente festeggiato i primi 100 giorni di mandato, ha risposto con entusiasmo alla “chiamata di Lucifero”, in compagnia dell’Assessore allo Sport Fabio Gabbrielli, trovandosi faccia a faccia, lungo il percorso off-road tra i vigneti del Chianti, con Giuda Iscariota, Caronte, Malebolge, Conte Ugolino e tutti gli ulteriori ostacoli, naturali e artificiali, dai nomi di ispirazione dantesca.

Dopo aver attraversato pozze di fango, trasportato pesi, scavalcato muri e tentato anche il temutissimo quarter pipe, ha raggiunto la finish line allo hu Norcenni Girasole village stanco ma con il sorriso, divertito dall’irriverente esperienza: “Perchè ho deciso di partecipare? – ha dichiarato Pianigiani, 72 anni, che in passato ha praticato ciclismo e ora è un appassionato camminatore – La vita è una sfida e a me piacciono molto le sfide, ovviamente con i miei tempi e rispettando la mia età. Come promesso mi sono messo in gioco su tutti gli ostacoli, certamente difficili ma vi assicuro che fare il sindaco è più complesso”.

Fonte: Ufficio stampa

