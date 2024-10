Due nuovi mezzi per la Croce Verde di Lamporecchio

Domenica 20 ottobre presso la sede della Croce Verde di Lamporecchio, in piazza IV novembre, verranno inaugurati due nuovi mezzi: un’ambulanza dedicata per i servizi di emergenza e un nuovo mezzo trasporto disabili. Entrambi i mezzi sono stati acquistati grazie al sostegno della Fondazione Caript. Inoltre hanno contributo per l’acquisto dell’Ambulanza anche l’Edizione 2023 di Passo dopo Passo, le Onoranze Funebri Cerretesi e la famiglia di Camelli Fabio, al quale sarà dedicata l’intitolazione dell’ambulanza; invece per l’acquisto del pulmino abbiamo ricevuto il sostegno della Ditta Neri Sottoli in ricordo di Giuliano. Il Consiglio d’Amministrazione e i volontari dell’associazione intendono invitare tutti i Soci e i cittadini di Lamporecchio a partecipare alla manifestazione che avrà inizio alle ore 9.30

PROGRAMMA:

Ore 9.30 accoglienza invitati

Ore 10.00 intervento del Presidente

Ore 10.30 inaugurazione dei mezzi

Ore 11.30 rinfresco per tutti i partecipanti

Ore 12.00 sfilata dei mezzi per le vie del paese

Ore 12.30 pranzo presso il Circolo Arci di Marstromarco (su prenotazione)

Fonte: Ufficio stampa

