Un museo e una sala giochi anni '80, dal Game Boy al torneo di Mario Kart: a Empoli il Vintage Games Party

Ricordi ancora i pomeriggi passati a consumare gettoni in sala giochi saltando tra palle giganti e funghi colorati? Dal 17 al 20 ottobre, presso il Centro Empoli, si terrà il 'Vintage Games Party' un imperdibile evento dedicato a tutti gli appassionati di videogiochi, che unirà storia e intrattenimento per un'esperienza unica e coinvolgente. Questo appuntamento offrirà due anime complementari: un percorso museale sulla storia del videogioco e uno spazio dedicato al puro divertimento con i giochi più iconici.

La mostra 'La Storia del Videogioco' permetterà ai visitatori di esplorare l'evoluzione dei videogiochi, dalle prime sperimentazioni degli anni '50 fino alla realtà virtuale dei giorni nostri, accompagnati da un’audioguida scaricabile sul proprio smartphone. Il percorso interattivo sarà arricchito da console storiche, filmati d'epoca, demo interattive e reperti rari. Saranno presenti anche totem e approfondimenti didattici per tutte le età, rendendo questo viaggio nel tempo interessante per famiglie, studenti e curiosi.

Parallelamente i visitatori potranno rivivere l'emozione di una sala giochi anni '80 completamente gratuita. Saranno allestiti cabinati arcade multigames, totem con i grandi classici e postazioni speciali, come un Game Boy gigante e tavoli NES con proiezioni su maxischermi. L'animazione sarà arricchita da tornei e flash contest, con la possibilità di condividere sui social le proprie performance.

Tra i momenti clou, il 19 e 20 ottobre si terrà un torneo di Mario Kart, con in palio biglietti per il Lucca Comics & Games 2024, gentilmente offerti da Mediaworld, partner dell’evento. Per ognuno dei giorni di torneo i primi tre classificati vinceranno abbonamenti di diversa durata, e un biglietto giornaliero sarà estratto tra tutti i partecipanti che non riusciranno a salire sul podio. Il regolamento completo del torneo è disponibile sul sito www.centroempoli.it.

Un'occasione unica per scoprire, giocare e rivivere la storia del videogioco in tutte le sue sfumature! Non mancare!