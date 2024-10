Tutto il calcio si unisce per Martino, portiere della Sales malato di leucemia

"Mi batto da anni per raccontare la forza straordinaria che risiede nel calcio dilettantistico, una forza che spesso non viene riconosciuta perché non si investe abbastanza nella comunicazione," spiega Janet Pitarresi, responsabile della comunicazione di Sales Calcio Firenze.

"Il calcio dilettantistico non è solo competizione: è vita, condivisione, un insegnamento quotidiano per i ragazzi, che imparano a crescere dentro e fuori dal campo. Questa storia ha finalmente portato sotto i riflettori qualcosa che, di solito, il calcio dilettantistico fatica a raccontare da sé."

La storia di Martino, giovane portiere della Sales, ha toccato il cuore di molti. Malato di leucemia, Martino sta affrontando una battaglia difficile, ma il mondo del calcio si è stretto attorno a lui per dargli forza. Grazie all'iniziativa della Sales Calcio e al potere dei social, il portiere David De Gea ha inviato un messaggio di conforto che ha rapidamente superato le 14mila visualizzazioni qui il video dell'iniziativa della Sales https://www.instagram.com/reel/DA3_4PgCIIE/?igsh=MTVxZGQ1MzJxOHhoeg%3D%3D

Questo gesto ha innescato una mobilitazione su larga scala, con decine di messaggi di supporto da parte di tante altre squadre dilettantistiche.

Durante le partite di domenica 13 ottobre, molte squadre dilettantistiche come il Bagno a Ripoli, il Fucecchio, la Polisportiva di Rifredi e tantissime altre sono scese in campo con striscioni di sostegno. Centinaia di ragazzi, sia in campo che negli spogliatoi, hanno iniziato a gridare "Forza Martino" o hanno dedicato la loro vittoria a Martino, mostrando come la forza del calcio vada oltre il semplice risultato di una partita.

Anche nel calcio professionistico, il sostegno non è mancato: oltre a De Gea, Devis Vásquez, portiere dell'Empoli, ha inviato un messaggio di incoraggiamento a Martino.

Questo dimostra come il calcio, in ogni sua forma, possa (e debba) unire e sostenere chi sta affrontando momenti difficili.

Per le partite del prossimo week-end, tutte le squadre sono invitate a scendere in campo con un segno bianco sul volto o sulle braccia, come simbolo di vicinanza e sensibilizzazione sulla leucemia, una malattia di cui si parla ancora troppo poco. "Il bianco rappresenta il coraggio e la speranza," sottolinea Pitarresi. "Il calcio può fare molto per portare alla luce queste battaglie, e ogni gesto di solidarietà conta."

L'obiettivo è che il calcio, sia dilettantistico che professionistico, continui a comunicare con questa stessa forza, valorizzando le storie di vita e di solidarietà che troppo spesso restano nascoste.