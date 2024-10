Terre di Pisa Food&Wine Festival, la capitale della #NaturaToscana: tre giorni di cibo, vino e eventi

Dal 18 al 20 ottobre in programma la XII edizione di Terre di Pisa Food&Wine Festival, l’appuntamento annuale che raccoglie a Pisa i protagonisti del sapere agricolo ed enologico di un vasto territorio che esprime la natura toscana. La #naturatoscana buona e sostenibile è infatti il filo conduttore di questa edizione che ancora una volta esalta l’autenticità enogastronomica delle Terre di Pisa, con un’attenzione particolare alla sostenibilità del cibo, intesa come consumo delle produzioni del territorio, dieta mediterranea, ma anche sicurezza alimentare e riduzione degli sprechi.

Nel cuore della città di Pisa, nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II durante i giorni della manifestazione è possibile incontrare oltre 80 produttori provenienti dalle Terre di Pisa. Un’occasione unica per scoprire, degustare e acquistare prodotti locali di qualità, frutto di un lavoro che trova origine nelle tradizioni della campagna pisana, presentati dai produttori stessi che accolgono i visitatori negli stand e li accompagnano alla scoperta delle proprie eccellenze, spiegando il valore del loro lavoro e la cura di un prodotto di elevata qualità, genuino, sano e sostenibile.

La manifestazione è occasione per apprendere anche curiosità e competenze, come ad esempio che l’olio è un alimento e che ci sono tanti oli extravergine diversi, che il vino ha una storia che nasce tra i fossili marini e diventa un unico pur nella tradizione toscana, che non tutto il formaggio è vegetariano, ma la Dop delle Balze Volterrane lo è, che il tartufo bianco più grande del mondo è stato trovato nelle Terre di Pisa. Tutti questi prodotti e molti altri li potrete trovare al Terre di Pisa Food&Wine Festival.

Se volete imparare a riconoscere i gusti e le proprietà organolettiche e nutrizionali del cibo buono che fa bene alla salute l’appuntamento è allo stand del centro Nutrafood dell’Università di Pisa, dove con competenza scientifica esperti forniscono informazioni ed indicazioni sugli alimenti e su una dieta equilibrata, nonché accorgimenti e precauzioni da seguire per garantire la sicurezza degli alimenti.

Su prenotazione sono disponibili tour di degustazione, guidati da esperti, dedicati ai vini e alla birra, laboratori dedicati a formaggi, birra e miele oltre a quattro Masterclass del vino.

Infine sempre su prenotazione sono disponibili due show cooking: ospite d’eccezione quest’anno è Marco Suriano, Chef del Cannavacciuolo Vineyard di Terricciola, l’unico ristorante stellato della provincia di Pisa, che rappresenterà il territorio reinterpretando ricette della tradizione pisana.

Come ogni anno il festival ha uno spazio dedicato ai bambini, perché la sana alimentazione si impara fin da piccoli, in programma merende e giochi ai piedi del grande murale “Tuttomondo” di Keith Haring.

Durante la manifestazione in città sono in programma visite, con sconti per chi è stato in manifestazione, a mostre e a musei, itinerari tematici, occasioni culturali a questo scopo un info desk dedicato alle informazioni turistiche è presente nei tre giorni in Piazza Vittorio Emanuele II.

Apertura stand a ingresso libero in Piazza Vittorio Emanuele II: venerdì 18 ottobre dalle 17 alle 21 - sabato 19 ottobre dalle 11 alle 23 e domenica 20 ottobre dalle 11 alle 21 - Vendita e degustazione di tipicità locali e delizie a “Km zero”.

L’evento è organizzato dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest in collaborazione con le principali associazioni di categoria e con Vetrina Toscana.

GLI EVENTI IN PROGRAMMA

SHOW COOKING TERRE DI PISA CON LAQUA VINEYARD

L’Executive Chef Marco Suriano de Laqua Vineyard – 1 Stella Michelin – il nuovo ristorante che Antonino Cannavacciuolo ha aperto a Casanova di Terricciola, realizzerà un menu esclusivo per la 12esima edizione del Festival. Una ricetta studiata ed ideata con prodotti coltivati e allevati esclusivamente nelle Terre di Pisa: l’olio, le farine e la pasta, le lumache, i formaggi, gli ortaggi, la frutta e le aromatiche, lo zafferano, il cioccolato, il sale e il tartufo.

Sabato 19 Ottobre h. 13 e h. 20

Salone Borsa Merci del MAAC – Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest. Piano Terra, ingresso principale. Costo: 20 € Per maggiori informazioni e prenotazioni: https://pisafoodwinefestival.it/show-cooking-aqua-vineyard/

MASTERCLASS VINO

Focus su specifici temi che puntano a valorizzare la produzione vitivinicola delle Terre di Pisa. Quest’anno gli argomenti trattati esalteranno i vini rossi, senza dimenticare i vini emergenti che si stanno affermando nel panorama nazionale ed internazionale.

Venerdì 18 Ottobre – h. 17 “I VINI ROSSI DELLE TERRE DI PISA NEL TEMPO”

Sabato 19 Ottobre – h. 16,30 “IL SANGIOVESE 2021” degustazione orizzontale in purezza

Domenica 20 Ottobre – h. 11 “IL ROSSO DOC TERRE DI PISA”

Domenica 20 Ottobre – h. 15 “LA NUOVA VITA DEI BIANCHI DELLA TRADIZIONE”

Costo: 20 Per maggiori informazioni e prenotazioni: https://pisafoodwinefestival.it/masterclass-vino/

TOUR GUIDATI VINO E BIRRA

Sommelier e gli esperti accompagnano in una visita guida tra i banchi degli espositori per degustare e illustrare i vini, le birre del territorio

tour vino: 15 €

Tour Birra: 10 € Per maggiori informazioni e prenotazioni: https://pisafoodwinefestival.it/tour-guidati/

LABORATORI

Laboratorio Pinta e cacio: duetto goloso

sabato 19 ottobre 2024 — ore 16,30

Costo: 10,00

Laboratorio di degustazione formaggi e miele delle Terre di Pisa

domenica 20 ottobre 2024 — ore 16,30

Costo: 10 €

APERIOLIO: ad ogni piatto il suo olio

Un aperitivo divertente per mettersi alla prova nell’abbinamento di oli ai piatti

sabato 19 ottobre ore 18,00

domenica 20 ottobre ore 18,00

Costo: 10 €

LA SALUTE A TAVOLA

Tantissimi ed interessanti appuntamenti con gli esperti del centro Nutrafood dell’Università di Pisa che sensibilizzano il pubblico su un consumo informato e consapevole dei prodotti agroalimentari attraverso laboratori, quiz e giochi sulla sicurezza in cucina e le proprietà nutrizionali degli alimenti. Per maggiori informazioni: https://pisafoodwinefestival.it/la-salute-a-tavola/

OIL BAR

Per approfondire la conoscenza degli oli extra vergine di oliva ed il loro migliore abbinamento con i cibi, il Capo Panel di Ascoe e gli esperti assaggiatori sono a disposizione per consigli, approfondimenti e degustazioni. Per maggiori informazioni: https://pisafoodwinefestival.it/oil-bar-pisa-food-wine/

IL FESTIVAL DEI BAMBINI

Momenti di animazione e gioco legati alla sana alimentazione ed una piccola gustosa merenda. Per i genitori qualche consiglio degli esperti sulle scelte nutrizionali per i bimbi e non solo. Per maggiori informazioni: https://pisafoodwinefestival.it/bambini-2024/

CONTEST FINALE: I COCKTAIL DELLE TERRE DI PISA

I liquorifici partecipanti alla manifestazione, in collaborazione con i bartender Carlo Maniscalco del Però Pisa e Riccardo Carli del Jeffer Cocktail Club, metteranno in gioco i propri prodotti.

Carlo e Riccardo prepareranno i cocktail che – come sempre in forma anonima – saranno sottoposti alla degustazione dei giurati. Ciascun giurato valuterà sulla base del proprio gusto personale esprimendo un giudizio sulla cartolina voto che verrà consegnata. Per maggiori informazioni e prenotazioni: https://pisafoodwinefestival.it/cocktail-contest/

Sito Web: www.pisafoodwinefestival.it