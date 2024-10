Attrazione investimenti, un avviso per mappare aree a destinazione industriale e logistica

Realizzare una mappatura degli asset e delle aree a destinazione industriale e logistica, di proprietà pubblica o privata, da mettere a disposizione per possibili investitori nazionali e internazionali interessati ad insediarsi in Toscana. E al tempo stesso rendere l’eventuale investimento più sostenibile riducendo il consumo di suolo. L’avviso pubblico manifestazione di interesse è stato pubblicato qualche giorno fa sul Burt da Invest in Tuscany, lo sportello che si occupa di seguire le aziende nazionali e internazionali intenzionate a venire in Toscana.

L’iniziativa si rivolge a soggetti pubblici o privati proprietari di asset, sotto forma di aree edificabili che hanno già destinazione produttiva o logistica (nello strumento urbanistico generale del Comune) ed edifici ed aree esistenti a vocazione produttiva o logistica (industriale/artigianale), che intendano renderli disponibili, insieme alle informazioni che li riguardano, a potenziali investitori anche esteri.

I soggetti pubblici o privati che parteciperanno alla manifestazione di interesse aderiscono anche all’iniziativa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha lo scopo di mappare le aree insediative industriali da inserire nel portale affidato alla gestione della Segreteria Tecnica del Comitato Attrazione Investimenti Esteri (CAIE).

Tutte le informazioni per partecipare su www.investintuscany.com/it/avviso-immobiliare/

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate