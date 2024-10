Il Comune di Siena aderisce al progetto 'Dementhia friendly community'

L’amministrazione comunale ha deciso di aderire al percorso proposto dalla federazione Alzheimer Italia per la realizzazione nel Comune di Siena del progetto denominato “Dementhia friendly community”. Lo ha stabilito, su proposta dell’assessore ai servizi sociali, al volontariato e al terzo settore, Micaela Papi, la giunta comunale che si è riunita oggi, martedì 15 ottobre. Il progetto è condiviso assieme all’assessore con delega alla sanità, Giuseppe Giordano.

La federazione “Alzheimer Italia” ha iniziato da tempo un percorso, in varie città d'Italia, per promuovere progetti di “Dementhia friendly community”, volti a favorire lo sviluppo di una comunità amichevole per le persone affette da demenza in collaborazione con i malati stessi, i familiari, le amministrazioni comunali, le Università, le associazioni di categoria, del terzo settore, quelle culturali e la cittadinanza tutta. La federazione ha proposto al Comune di Siena l'adesione al percorso, che, mediante la diffusione delle buone pratiche, si propone di accrescere la conoscenza della malattia e ridurre lo stigma sociale nei confronti delle persone con demenza e dei loro familiari, di promuovere la cultura della diagnosi precoce e la rapida accessibilità alle informazioni e servizi di supporto, di creare un ambiente cittadino accogliente per garantire una mobilità sicura e semplificata e di rendere accessibili attività ricreative, culturali e sociali tali da favorire il mantenimento delle relazioni sociali.

Il progetto “Dementhia friendly community” intende promuovere la consapevolezza della malattia da parte della comunità, mediante attività di informazione e formazione a specifiche categorie (esercenti, forze dell’ordine, insegnanti, operatori del sociale, etc.), allo scopo di fornire strumenti idonei a relazionarsi con persone affette da Azheimer o a fornire supporto nei casi di deficit cognitivo, affinché possano partecipare pienamente alla vita sociale e agli eventi della comunità. Inoltre, è prevista la costituzione di un tavolo di lavoro per la promozione e il coinvolgimento di associazioni di categoria, enti territoriali, terzo settore, persone affette da Alzheimer e loro familiari.

Le tappe operative del progetto sono state delineate in un incontro online dello scorso 7 agosto, a cui hanno partecipato l’amministrazione comunale e la federazione “Alzheimer Italia”, alla presenza della Società della salute senese. Con la delibera odierna, è stato dato avvio anche alle procedure per la costituzione di un Tavolo di lavoro, con la partecipazione della Sds senese e dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, per le specifiche patologie.

