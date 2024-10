Premio Innovazione: al via da oggi l’edizione 2024

L’edizione 2024 del Premio innovazione Toscana ‘Amerigo Vespucci’, ideato per sostenere e valorizzare la ricerca e l’innovazione tecnologica, digitale e sostenibile delle imprese toscane, e per promuovere l’iniziativa giovanile e il potenziale innovativo del territorio, è stato presentato nel Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso. Nato nel 2017, il premio è promosso dal Consiglio regionale insieme a Confindustria Toscana e organizzato da Digital Innovation Hub Toscana. Il Premio diviso in quattro sezioni, oltre alle tradizionali Startup Innovative; Ricerca, Sviluppo e Innovazione Digitale e Sostenibile e Brevetti, prevede la nuova sezione Innovazione e Sostenibilità sociale e conferma il premio speciale ‘Giovani’.

Il bando, rivolto a imprese e startup innovative e spin-off accademici, è disponibile sul sito del Consiglio regionale della Toscana, nella sezione avvisi, bandi e gare; sul sito di Sviluppo Toscana e del Premio Innovazione Toscana. Le domande devono essere presentate a partire dalle ore 9 del 15 ottobre 2024 e fino alle ore 17 del 12 novembre 2024.

Il miglior progetto di ogni sezione riceverà un premio da 15mila euro. Mentre 5mila euro, in ogni sezione, andranno a un altro progetto giudicato particolarmente meritevole dalla commissione. Di 5mila euro anche il premio speciale ‘Giovani’.

A presentare l’edizione 2024 del premio sono stati Antonio Mazzeo presidente del Consiglio regionale, Maurizio Bigazzi presidente di Confindustria Toscana, Silvia Ramondetta presidente del comitato promotore del Premio Innovazione Toscana, Paola Castellacci presidente della commissione giudicatrice.

“Si tratta di una di quelle iniziative di cui vado orgoglioso – ha detto il presidente dell’Assemblea legislativa toscana Antonio Mazzeo - non perché sette anni fa sia stato uno dei promotori, ma perché penso che si mandi un grande messaggio a chi cerca di scommettere sul futuro. Le istituzioni ci sono e sono al fianco di chi vuole costruire innovazione e alle imprese che sanno affrontare i mercati del presente e del futuro. Qualche anno fa nacque così anche la mia startup”.

“Abbiamo deciso da qualche anno di tornare a dare il nome del premio Innovazione ad Amerigo Vespucci - ha sottolineato il presidente Mazzeo - , perché ricordiamo un grande toscano che ci ha insegnato che bisogna sempre cercare territori inesplorati. Bisogna avere la capacità di trovare strade nuove per costruire un futuro migliore. Ringrazio Confindustria, un partener eccezionale, con cui stiamo sviluppando insieme oramai da diversi anni il premio Innovazione. E ringrazio Paola Castellacci per aver dato la disponibilità a presiedere la commissione che valuterà le proposte che arriveranno. Insieme stiamo provando a mandare dei messaggi positivi. Penso al tema della sostenibilità e dell’inclusione sociale. Questo è il modo in cui dovrebbero costruirsi le politiche industriali in una regione che si pone l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno. La Toscana non è solo terra del Rinascimento, ma anche terra che guarda con speranza e ottimismo al futuro”.

Per il presidente di Confindustria Toscana Maurizio Bigazzi: " La scelta di attivare nel 2021 e proseguire in questi anni con convinzione una partnership strategica e organizzativa con il Consiglio Regionale per il Premio Innovazione si conferma importante per Confindustria Toscana che, grazie al ruolo di supporto alle imprese e al suo diffuso network con il settore dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione anche attraverso le Associazioni Territoriali e il Digital Innovation Hub Toscana, ha saputo consolidare capillarmente il radicamento dell’iniziativa, favorendone efficacemente una crescita tangibile in tutta la regione. Il Sistema Confindustria Toscana ha assunto impegni concreti verso una transizione che sia sostenibile, anche dalle imprese, ed è particolarmente lieta di supportare l'edizione 2024 del Premio dedicata agli ESG e alla sostenibilità sociale."

Per la presidente del Premio Innovazione Toscana Silvia Ramondetta: “In questi anni siamo riusciti nell’obiettivo di far emergere il Premio Innovazione Toscana 'Amerigo Vespucci' come marchio dell’innovazione regionale e iniziativa riconosciuta per la valorizzazione del tessuto imprenditoriale. L'edizione 2024 incrocia la sfida principale che stanno affrontando le aziende nell'attuale contesto socio-economico e geopolitico, per integrare i principi di sostenibilità nei propri processi di business, e vuole contribuire a riconoscere gli impegni delle imprese in questi campi e a diffondere il dibattito e una sempre più ampia cultura della sostenibilità, facendo da corollario alle attività condotte da Confindustria Toscana e Digital Innovation Hub Toscana ed insieme al Consiglio Regionale".

Per la presidente della Commissione Giudicatrice dell'edizione 2024 Paola Castellacci: "E' un onore poter contribuire al Premio presiedendo la Commissione che quest'anno valuterà e premierà la migliore micro, piccola o grande impresa in termini di innovazione e soprattutto di sostenibilità, individuando quei progetti innovativi che potrebbero influenzare future iniziative e indirizzare la Toscana verso un futuro di maggiori investimenti sostenibili, per costruire le basi di uno sviluppo duraturo che guarda alla competitività delle imprese e al benessere delle prossime generazioni."

IL PREMIO

Il premio è rivolto a progetti, realizzati negli ultimi 24 mesi sul territorio della Regione Toscana da parte di imprese private – in forma individuale o in rete –, che siano finalizzati a raggiungere elevati standard di sostenibilità sociale, attraverso la capacità di concorrere allo sviluppo delle comunità in cui insistono e/o di assicurare condizioni di lavoro che promuovano la piena realizzazione della persona, l'inclusione e la coesione sociale, la diversità e l'equità all'interno dell'organizzazione, anche attraverso l’investimento nella formazione continua e nello sviluppo delle competenze, così come attraverso l’applicazione di metodi innovativi per affrontare le sfide ESG (Environmental, Social and Governance).

È inoltre previsto un Premio speciale “Giovani”, ugualmente costituito da riconoscimento in denaro, per il miglior progetto presentato in una qualsiasi sezione del Premio da parte di un’impresa giovanile, secondo quanto definito dalla legge regionale n. 35/2000 e successive modifiche e integrazioni. Tale riconoscimento è riservato a titolari o dirigenti d'impresa under 40 in concorso per una delle Sezioni del Premio, che si siano distinti per spiccate capacità imprenditoriali, per innovazione e/o per attività di ricerca dedicate allo sviluppo eco-sostenibile, con particolare attenzione alle imprese giovanili femminili. L’aggiudicazione del Premio speciale “Giovani” non consente di ottenere contestualmente un premio per una delle Sezioni previste dal presente bando. La documentazione obbligatoria da caricare in upload e l’eventuale documentazione aggiuntiva dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa candidata e caricate sulla piattaforma di Sviluppo Toscana dalle ore 09:00 del 15 ottobre 2024 e fino alle ore 17:00 del 12 novembre 2024.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

Notizie correlate