L’uscita della nuova edizione del primo volume del Capitale di Carlo Marx nella prestigiosa collana dei Millenni dell’editore Einaudi, ha suscitato un intenso dibattito con ampi servizi sulla stampa come è noto il “Capitale” usci nel 1867, ma Marx ed Engels non smisero di lavorarci e una versione definitiva non esiste.

Questa nuova edizione italiana è arricchita dalle varianti di ciascuna edizione e da manoscritti preparatori. La Stanza Rossa ha quindi organizzato un incontro per parlarne con il suo curatore Roberto Fineschi. "Se non tutto, molto del grande filosofo di treviri può ancora servire ad opporsi alle perversioni di un capitalismo che ha demolito le conquiste sociali del ‘900",così La Stanza Rossa.

Via aspettiamo sabato 19 ottobre 2024 alla Stanza Rossa alle ore 17,30 (Castelfiorentino via 4 novembre 2d)

Fonte: La Stanza Rossa