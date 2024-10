Corso di nuoto a Figline, le precisazioni: "Riservato a tutte le donne senza distinzioni"

"In merito all’attivazione del corso di nuoto nella piscina di Figline vorrei specificare che l’accesso è riservato a tutte le donne senza alcuna distinzione". Così in una nota il sindaco di Figline e Incisa Valdarno, Valerio Pianigiani, entra nuovamente nel merito del corso di nuoto dedicato a donne musulmane, facendo alcune precisazioni dopo le polemiche emerse nella giornata di ieri. "Uisp ha semplicemente accolto la richiesta arrivata da alcune cittadine di religione musulmana per attivare, una volta a settimana, la possibilità di accedere alla piscina con un corso dedicato alle donne. Chi crede che lo sport debba essere un diritto accessibile a tutti, sa quanto sia importante eliminare ogni barriera alla partecipazione".

Un'iniziativa, ribadisce, "che non limita i diritti di nessuno, anzi permette di rafforzare l'offerta sportiva a disposizione della nostra comunità. Probabilmente qualcuno è infastidito dal fatto che la richiesta sia arrivata dalla comunità musulmana, per questo non accettiamo lezioni da forze politiche i cui esponenti nei mesi scorsi hanno chiesto pubblicamente classi differenziate in base alla disabilità. Chi da anni, come il sottoscritto, - conclude Pianigiani - si impegna in prima linea per una cittadinanza inclusiva non può che respingere al mittente ogni accusa di marginalizzazione della nostra comunità che, al contrario, ha dato prova di maturità".

Anche dalla Uisp, che gestisce l'impianto e che ha organizzato il corso, arrivano ulteriori precisazioni sul corso aperto a tutte "le donne di ogni cultura, credo ed etnia che vogliono frequentare la piscina di Figline Valdarno (Firenze) in un ambiente a loro dedicato". La piscina, viene spiegato "abitualmente è aperta in altri orari e così non vengono tolti spazi ad altre attività natatorie svolte all'interno dell'impianto. Anzi si allarga l'offerta di pratica sportiva. L'Uisp Firenze, sulla base dei valori di inclusione e allargamento della pratica sportiva, ritiene in questo modo di dare una opportunità in più alle donne di ogni età e provenienza".

Notizie correlate