Rc Auto, prezzi alle stelle in Toscana: rincari maggiori a Prato e Lucca

Come stanno andando i prezzi dell'RC Auto? Sono alle stelle in Italia, i rincari si fanno sentire anche in Toscana. Prato è la provincia con l'aumento più alto, ma non è che le altre sorridano. Il quadro viene da un'analisi di segugio.it, portale leader nazionale nella comparazione tramite internet di prodotti assicurativi.

Nel 2023 il premio RC Auto nel periodo gennaio-settembre era di 450,5 euro, nello stesso lasso un anno dopo sale a 500,1 euro. La variazione in percentuale è del +11% che rende la Toscana la seconda regione con la variazione più ampia: primo il Lazio (+14%), terza la Lombardia (+10,8%).

A guidare la classifica dei rincari si piazza Prato, dove tra l’altro il premio medio supera i 620€, con un +13,4%, a parimerito con Lucca e seguita da Pisa (+13,3%), Massa-Carrara (+11,9%) e Pistoia (+11,5%); A seguire troviamo Firenze, con una crescita dei prezzi del 10,7%, seguita da Grosseto (+10,3%); Con aumenti in singola cifra ci sono invece Siena (+4,1%), Arezzo (+6,9%) e Livorno (+8,8%).

Andando a vedere i prezzi attuali e facendo una classifica dal più al meno caro (tra gennaio e settembre 2024) troviamo Prato 622 euro, Pistoia 572,6, Massa Carrara 564,2, Lucca 514,6, Firenze 505,1, Pisa 484,3, Livorno 456,1, Grosseto 409,2, Arezzo 408,1 e Siena 382,2.

