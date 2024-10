Gattile di Empoli, la giunta Mantellassi stanzia 5mila euro 'extra' per la gestione

Come annunciato nell'ultima seduta del Consiglio comunale di Empoli del 30 settembre scorso, l'amministrazione comunale destinerà 5mila euro dell'avanzo di bilancio per le spese di gestione del gattile comunale di via Ettore Majorana, in carico all'associazione Aristogatti ODV.

L'associazione di via Majorana riceverà 5mila euro, da sommare ai 9mila conferiti annualmente dal Comune, come 'extra' per le numerose spese che il gattile necessita. Specialmente quelle di tipo medico. È di ieri l'approfondimento sulla situazione del gattile di Empoli realizzato da gonews.it, con i volontari che hanno esplicitamente lanciatol'allarme: "Così rishciamo di chiudere".

"Sappiamo che la gestione del gattile richiede uno sforzo importante e per questo non possiamo che ringraziare le volontarie e i volontari di Aristogatti - commenta il sindaco Alessio Mantellassi -. Abbiamo voluto destinare delle risorse libere in un contributo straordinario al gattile. Empoli fa la sua parte, spero che anche tanti cittadini rispondano all'appello, magari adottando un micio o prestando opera di volontariato alla struttura".

Sul tema del nuovo gattile, prende la parola l'assessora alla Tutela degli Animali, Laura Mannucci: "Come spiegato in Consiglio comunale, stiamo lavorando per ottenere liquidità dagli immobili dell'eredità destinata a un nuovo gattile. Nel Piano triennale delle Opere pubbliche, il gattile è inserito nell'annualità 2025. Puntiamo a raggiungere questo traguardo".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa