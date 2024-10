Sequestro tratto Sr429, la Lega: "Chiedere al Commissario di accelerare fine ultimo tratto"

Desideriamo esprimere il nostro ringraziamento al Consigliere regionale Enrico Sostegni per l’impegno e la chiarezza dimostrati nel suo recente comunicato stampa e nella sua interrogazione riguardante i disastri economici, sociali e logistici connessi al sequestro del ben noto ponticino di Petrazzi, lungo la vecchia SR429.

Tuttavia, la situazione assume connotati paradossali poiché il Consigliere si rivolge proprio alla Regione Toscana, della quale egli stesso fa parte. In pratica, sembra quasi che interroghi sé stesso. La vicenda di Petrazzi è una questione che il Consigliere dovrebbe ben conoscere, essendo stato eletto nell’Empolese valdelsa con ampia maggioranza per ben due mandati. Dalle sue dichiarazioni, però, così come dalla sua interrogazione, emerge una certa confusione: sembra infatti che non sia consapevole del fatto che il tratto viario in questione è stato posto sotto sequestro solo dal 1° settembre scorso, e non dal 2022, anno dell’incidente mortale.

Eppure, durante la campagna elettorale, non sono mancate le visite e le fotografie per promuovere la prossima conclusione della “nuova” SR429, che ormai appare come l’unica soluzione praticabile nel breve periodo. Il Consigliere, nonostante il suo ruolo di rappresentante territoriale, non sembra considerare altre alternative, poiché le sue richieste sono rivolte alla Regione stessa.

Questa dinamica, che si traduce in uno scambio inefficace di responsabilità tra colleghi, ci suggerisce che soluzioni a breve termine non siano all’orizzonte. Intanto, la Città Metropolitana ha già prorogato fino al 31 dicembre la delibera che prevede la regolazione del traffico a senso alternato, con l’impiego di semafori e movieri. Anche i costi relativi a tali misure continueranno inevitabilmente a gravare sulla collettività.

L’interrogazione più appropriata, ma che nessuno sembra intenzionato a sollevare, sarebbe quella di chiedere al Commissario Annunziati di accelerare la conclusione dell’ultimo tratto della nuova strada, attualmente previsto per l’ottobre 2026. È qui, infatti, che si concentrano tutte le responsabilità politiche, tanto storiche quanto future, nei confronti dei cittadini.

Susi Giglioli - Segretario Lega Castelfiorentino

Damiano Baldini - Segretario Lega Certaldo