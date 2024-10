Bando contributi affitti 2024 a San Miniato, domande aperte fino al 14 novembre

Pubblicato sul sito del Comune di San Miniato il bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione, per l'anno 2024. Fino al 14 novembre 2024 sarà possibile presentare la domanda esclusivamente on line, attraverso la piattaforma accessibile tramite la notizia pubblicata sulla home page del sito del Comune. I requisiti per presentare la domanda sono di essere in possesso della residenza nel Comune e nell'alloggio oggetto della richiesta, di essere conduttori di un alloggio con regolare contratto di locazione, di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alcun alloggio ad uso abitativo. Inoltre l'indicatore della situazione economica (ISE) non deve superare 32.192,74 euro e l'ISEE non deve essere superiore a 16.500 euro. Inoltre l’attestazione ISEE deve essere in corso di validità ed aggiornata rispetto alla situazione anagrafica della famiglia richiedente alla data di pubblicazione del bando, pena l’esclusione dalla graduatoria.