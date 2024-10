Ex scuola materna Arcobaleno a Spicchio, FdI Vinci si fa sentire: "cantiere fantasma"

"Oggi siamo già arrivati al 18 Ottobre, è già passato un mese dalla pomposa comunicazione sui social da parte del Sindaco sull'imminente inizio dei lavori alla ex scuola materna Arcobaleno di Via Giusti a Spicchio. Comunicazione, come sottolineato stamani da alcuni cittadini di Spicchio su un gruppo locale, che pareva cosa di cui fare gran vanto, quando invece sono in ritardo addirittura di 1 anno. Fatto evidente ed attestato dallo stesso cartello dei lavori che troneggia sul cantiere abbandonato.

Si, di nuovo abbandonato, perché da quel 16 settembre scorso, quando sono stati abbattuti 5 pini, nessuno si è più visto a lavorare, anzi, al degrado si è aggiunto il dissesto delle strade circostanti, impegnate e gravate dei mezzi pesanti serviti per abbattere gli alberi. Strade divenute pericolose per i cittadini che passano a piedi, in bicicletta o in moto. Ancora una volta, senza informare la cittadinanza il cantiere fantasma è in attesa.

Invece di fare i fotomodelli alla ricerca dei likes dai propri supporters dei in rete, occorre lavorare seriamente per andare a concludere rapidamente una situazione che di disagi ne ha già causati abbastanza. A tal proposito l'opposizione del Gruppo consiliare VinciAmo, presenterà un'interrogazione alla quale il Sindaco stavolta dovrà rispondere nero su bianco e in maniera adeguata, per le certezze sulle tempistiche.

Belle le foto del 16 settembre! Queste che alleghiamo lo sono un po' meno..."

Gruppo consiliare cdx VinciAmo