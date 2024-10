Giani al Festival delle Regioni: "Riaffermare un ruolo sempre più forte"

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha partecipato, nel pomeriggio, all’inaugurazione della terza edizione dell’evento "L’Italia delle Regioni - Festival delle Regioni", presso il Teatro Piccinni di Bari, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, iniziativa organizzata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, quest’anno in collaborazione con la Regione Puglia.

“Siamo qui a Bari - afferma il presidente Eugenio Giani - all’evento organizzato dalla Conferenza delle Regioni, in collaborazione con la Regione Puglia, per riaffermare un ruolo delle Regioni sempre più forte, che possa avere anche nelle leggi di bilancio l’autorevolezza di trasmettere ai cittadini più servizi e più efficienza nel funzionamento della macchina pubblica. E le Regioni, per la loro vicinanza ai territori, possono farlo come e più dei Ministeri.”

“Sono contento - prosegue Giani - per il fatto che i presidenti di Regione siano qui tutti presenti e sono sicuro che, con la vicinanza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, saremo in grado di mettere sul tavolo tutti i problemi, soprattutto quelli che riguardano la sanità, il trasporto pubblico e le infrastrutture, che ciascuna Regione deve affrontare e contribuire a gestire nei propri territori.”

La terza edizione del Festival delle Regioni tratterà i temi del digitale e della transizione verde, metterà al centro il dialogo intergenerazionale come strumento per avvicinare i giovani alle istituzioni pubbliche. In un contesto caratterizzato da rapide innovazioni tecnologiche, come l’intelligenza artificiale e da sfide globali come il cambiamento climatico, le riforme attuali assumono un significato cruciale per le nuove generazioni. Saranno proprio i giovani a confrontarsi con i presidenti di Regione, accademici e stakeholder, con lo sguardo rivolto al futuro dell’Ente Regione. L’iniziativa sarà promossa attraverso l’hashtag ufficiale #AzzeriamoLeDistanze.

Nei giorni seguenti, il 21 e 22 ottobre, si svolgeranno le sessioni di carattere istituzionale che ospiteranno i RegionTalks, in cui i presidenti di Regione si confronteranno con i Ministri e con gli stakeholder su intelligenza artificiale, green, innovazione e impegno civile, nuovi mestieri, nuove competenze per la Regione del futuro. Il presidente Eugenio Giani si confronterà al RegionTalks sul tema “Azzeriamo le distanze: innovazione e impegno civile: risposte ai nuovi bisogni di salute e benessere”.

Al link https://bit.ly/3Uf30dM sarà invece possibile seguire tutti gli interventi e gli eventi istituzionali in diretta streaming.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

