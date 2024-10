Testa Alta compie 25 anni: il salone di parrucchieri festeggia a teatro con uno spettacolo solidale

Tutto è iniziato il 24/10/1999, giorno in cui, a soli 23 anni, dopo tanta formazione e nove anni di esperienza maturati nella bottega di barbiere di babbo Sergio, Claudio decide di aprire il suo primo salone uomo donna "Testa Alta!".

L’amore per la moda e per il bello traspare fin da subito in ogni acconciatura realizzata in salone, insieme alla clientela cresce anche il numero di dipendenti formati sotto la guida del titolare, fino ad arrivare all’attuale staff composto da dieci professioniste del settore bellezza e benessere! In questi 25 anni Claudio e il suo staff hanno avuto modo di vivere bellissime esperienze, come formatori per i migliori brand professionali, sfilate, moda, eventi tv, ma senza dubbio Claudio rimane legato alla quotidianità del proprio salone, alla fedeltà dei propri clienti, alla soddisfazione di aver accompagnato molti di loro fin dall’infanzia, curandone il make up e le acconciature per lauree, matrimoni ed altre fasi importanti della loro vita.

Per festeggiare questo traguardo, Claudio ha deciso di portare tutti a teatro, altra sua grande passione! Ci aspetta con un bel musical "E Quasimodo amò Esmeralda", interpretato dalla compagnia Musica Mundi di Empoli, della quale Claudio fa parte da vent’anni, diretta dall’amica e insegnante Cristina Pagliai, soprano del Maggio musicale fiorentino.

E allora cosa aspetti? Sabato 2 novembre alle ore 21:00, presso il Teatro Shalom di Empoli, con soli 10 euro, potrai partecipare a questa serata, sapendo che l’intero ricavato dello spettacolo andrà in beneficenza all’associazione "I ragazzi di Cerbaiola".