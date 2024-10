Val di Cecina, il bilancio di tre mesi di controlli dei carabinieri sul territorio

Controlli nel rispetto delle norme del codice della strada e sul territorio, in contrasto alle sostanze stupefacenti e per prevenire i reati in genere. Questa l'azione dei carabinieri della Compagnia di Volterra, che tirano le somme dei servizi svolti nel corso degli ultimi tre mesi lungo le principali arterie di collegamento, nei Comuni di Montescudaio, Guardistallo, Riparbella e Montecatini di Val di Cecina.

Ammontano a 2.868 i veicoli controllati e 3.648 le persone identificate. Un bilancio quello dei controlli in strada che prosegue con 12 denunce per guida sotto l'influenza di alcol, 6 denunce per guida sotto influenza di sostanze stupefacenti, 18 patenti ritirate, 5 denunce per guida con patente revocata, una persona denunciata per la truffa dello specchietto. E ancora sei le auto sequestrate poiché senza assicurazione. In totale le sanzioni al codice della strada elevate nel periodo hanno raggiunto l'importo di 45mila euro.

Durante i controlli sul territorio sono state denunciate 6 persone per porto d'armi, per cui non è ammessa licenza. Quattro persone sono state denunciate per furto, una per tentato furto. Una persona è stata denunciata due volte per violazione del Daspo Willy. Infine nell'ambito del contrasto alle sostanze stupefacenti 25 persone sono state segnalate per uso personale di sostanza stupefacente, mentre 500 grammi di stupefacenti sono stati rinvenuti e sequestrati a carico di ignoti.