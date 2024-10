5 ricette gourmet ispirate alla cucina regionale perfette per tutti

L’Italia, per il suo legame fortissimo con la tradizione, è meglio nota come il “Paese dei campanili”: qualcosa che riguarda anche la cultura gastronomica, che a sua volta ben si traduce all’interno di tantissime preparazioni capaci di stupire ogni volta il palato.

1. Spaghetti al pesto rosso trapanese e gamberi con pecorino romano, pomodorini e mandorle

Un piatto di chiara ispirazione siciliana e capace di esaltare alcuni degli ingredienti più prelibati e gustosi dell’isola: dal pomodoro passando ai gamberi, fino alle mandorle. Il tocco in più? La sapidità aggiunta dal pecorino romano, capace di portare una nota vivace e allegra come non mai.

Una ricetta speciale, che riesce a mettere d’accordo tutta la famiglia, perfetta per cene last minute.

2. Polenta pasticciata alla toma e salsiccia con funghi, prezzemolo e formaggio grattugiato

La polenta è una preparazione di origini antichissime ed è particolarmente celebrata all’interno della cucina italiana, dove viene preparata da Nord a Sud e persino nello Stivale.

Questa versione vede al centro un formaggio tipico della tradizione piemontese - la toma - resa ancora più buona dall’accostamento con funghi, prezzemolo e formaggio grattugiato.

Avete timore che la polenta impieghi troppo tempo a cuocere? Non in questo formato istantaneo, semplice da preparare e dal gusto squisito. E se poi ne avanza un po’ non dovrete far altro che disporre il tutto su una teglia e riscaldare in forno: il giorno dopo il sapore sarà ancora più buono.

3. Spezzatino di salsiccia e patate con bietole e Pecorino Romano Dop

Lo spezzatino di carne è un piatto unico, gustoso e completo, realizzato in ogni regione italiana con passaggi diversi e in accostamento ad altrettanti vini locali.

La versione che vi proponiamo piace moltissimo anche ai più piccoli, complice la combinazione di salsiccia, patate, bietole e una spolverata fragrante di Pecorino Romano Dop. La bottiglia da abbinare? Vi proponiamo un classico che sta bene sempre e per la precisione un rosso davvero eccellente: il Sangiovese.

4. Tortiglioni alla zucca e pancetta soffritta con Pecorino Romano Dop e salvia

Questa ricetta prende spunto dalla tradizione culinaria Lombarda ed Emiliana: si tratta di un vero e proprio comfort food, con la zucca che riesce piacevolmente ad avvolgere il palato e la pancetta soffritta a conferire ulteriore vivacità.

5. "Cialledda" lucana e burrata pugliese con cipolle marinate, pomodori secchi e cetrioli

Questa ricetta vede il connubio perfetto tra Puglia e Basilicata, complice l’unione della “cialledda” - tipica della zona di Matera - con la burrata made in Puglia: un formaggio dall’animo soave e allo stesso tempo raffinato.

Ad aggiungere brio al piatto ci pensano le verdure, capaci di portare tutta l’atmosfera del Sud Italia: le cipolle marinate, i pomodori secchi e i cetrioli creano un mix speciale.