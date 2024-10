Bibliofesta 2024, mancano pochi giorni al grande evento

Il conto alla rovescia è cominciato. I preparativi sono in corso e di fatto, mancano pochi giorni all’attesissima “Bibliofesta”, venerdì 25 ottobre 2024 a partire dalle 19 fino a tarda notte. Dalle ‘letture silenziose’, all'Aperitivo letterario, a una jam session a cura della scuola di musica Lizard di Empoli e deejay set con Davide Bianucci in consolle. La festa si svolgerà negli spazi accoglienti della biblioteca comunale Renato Fucini in via Cavour, 36.

Torniamo nel vivo del programma di 'Bibliofesta': alle 19 avrà inizio il primo Silent Reading Party della biblioteca, un’iniziativa semplice ma efficace, che sta guadagnando popolarità in molte città del mondo e che promette un’esperienza unica per i partecipanti.

Gli stessi si riuniranno per leggere in silenzio, ognuno immerso nelle proprie pagine. Un’ora rilassante per lasciarsi trasportare dalle parole del libro scelto. Alla fine dell’evento, chi vorrà potrà condividere le proprie impressioni con gli altri lettori in uno spazio informale, sorseggiando un tè o un caffè offerti dalla biblioteca. La partecipazione è gratuita e senza prenotazione fino a esaurimento dei posti.

La serata prosegue in Sala Maggiore, dalle 20 alle 23, allestita a festa per il ‘primo’ Aperitivo Letterario. L'ampia sala lettura cambierà ruolo e volto per una sera, ospitando fino a cento persone per un gustoso aperitivo. Si consiglia di arrivare in anticipo per garantirsi un posto in questa serata che si preannuncia ricca di emozioni, arte e buona compagnia. L'aperitivo è gratuito, con capienza limitata alle cento persone.

La presenza dell’attore Andrea Giuntini, empolese di nascita e di casa nei teatri di tutta Italia, incanterà i presenti con la lettura di brani di narrativa e poesia, trasportando il pubblico in un viaggio tra le parole e le emozioni.

Le letture saranno intervallate da esibizioni musicali altrettanto affascinanti: la soprano Maila Fulignati, accompagnata al pianoforte da Simone Faraoni, eseguirà brani di canto e pianoforte che spazieranno dalla musica lirica al jazz alla musica leggera di qualità, creando una perfetta fusione tra letteratura e musica. Anche Fulignati è stata presenza fissa in numerosi teatri Italiani con opere immortali come La Traviata, Gianni Schicchi, Turandot, L'elisir d'amore, Nabucco, Suor Angelica. Da solista, come in questo caso, ha preso parte ai concerti organizzati da associazioni quali Amici della lirica Umberto Borsò, Associazione culturale mettiamoci all'opera, Il Foyer - Amici della Lirica di Firenze, alla 44° e alla 46° edizione dei Concerti di Sant'Andrea e alla Maratona d'orchestra Fiorentina.

Durante la serata, inoltre, i partecipanti avranno l'opportunità di conoscere più da vicino l'associazione Amici della Biblioteca Comunale Renato Fucini, un gruppo di appassionati e volontari che, nel corso degli anni, ha dato un contributo fondamentale alla realizzazione di eventi culturali come la Bibliofesta. Chi lo desidera potrà iscriversi all’associazione e scoprire come contribuire alla promozione della cultura e della lettura all’interno della comunità empolese.

A chiudere la serata, una jam session dei gruppi musicali della scuola Lizard, a partire dalle 21 e a seguire dj set con Davide Bianucci in consolle fino a tarda notte.

La jam sarà a cura del Laboratorio musicale Lizard di Empoli, formato da musicisti professionisti che per l'occasione prepareranno un repertorio dalle tinte rock soul impostato sui grandi classici. Oltre agli insegnanti parteciperanno anche le band Dark Bloom e Circle BRAINZ che hanno iniziato la loro esperienza di collettivo proprio grazie ai percorsi di band coaching proposti dalla Lizard di Empoli.

In chiusura dj Davide Bianucci, classe 1994 ma all'attivo nelle discoteche più note d'Italia dal 2012. I suoi mix hanno toccato locali noti ai giovani come Otel, Flo, Tenax, Blanco, Tartana, Yab, La Capannina di Franceschi, Bussola, Beach Club e molti altri.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Empoli