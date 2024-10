Da Campiglia l'appello della band Interiorama: "L'alluvione ci ha messo in ginocchio, aiutateci"

In Val di Cornia, tra gli Affitti e Cafaggio, nel comune di Campiglia Marittima c'è una band che rischia di perdere tutto. Si tratta degli Interiorama, reduci da un tour in tutta Italia nell'ultima estate. Lo studio di registrazione, la sala prove e i luoghi dove scrivono e compongono i membri del gruppo sono adesso sommersi dall'acqua. La causa è l'alluvione di pochi giorni fa, che ha distrutto e danneggiato le parti pianeggianti di Campiglia e di alcuni comuni limitrofi.

"L’alluvione ha colpito anche la nostra terra, dove le zone degli Affitti e del Cafaggio purtroppo sono tra le più danneggiate. Proprio in questi luoghi ci sono le nostre sale prove e gli studi, luoghi che usiamo per creare, scrivere, comporre, suonare, registrare e immagazzinare i nostri strumenti musicali. Ci rammarica dire che quello che è elettronico e di legno è tutto da buttare" scrivono gli Interiorama.

Ancora la band: "Siamo in ginocchio. I prossimi giorni li passeremo a spalare e ripulire il disastro, non molleremo, non ci abbatteremo, reagiremo”. Da qui nasce un appello: "Ci teniamo a sottolineare che non ci piace fare la carità (anche se in certi momenti sarebbe l’unica cosa da fare), chiediamo però un po’ di solidarietà, anche perché abbiamo un disco bellissimo che abbiamo concepito proprio qui. Comprateil disco, i singoli, inserire le nostre canzoni nelle vostre playlist, fateci ascoltare".

"Tutto questo come immaginate ci aiuterà ad acquistare nuovi strumenti musicali permettendoci di continuare il nostro sogno senza toglierci la nostra dignità. Stiamo lavorando al secondo disco, ma abbiamo bisogno di recuperare quello che ci è stato tolto" chiudono gli Interiorama.

