Festeggiamenti di Halloween per bambini e adulti nel territorio comunale di Vicopisano

Halloween sta arrivando! Tra pochi giorni anche nel territorio del Comune di Vicopisano si festeggerà il Carnevale d’autunno, anche grazie agli organizzatori del Carnevale di Vicopisano, la spaventosamente bella e divertente festa di Halloween, sia nel borgo di Vicopisano che a Uliveto Terme.

Vico Halloween, come ogni anno, in collaborazione con Antitesi Eventi, propone attrazioni, animazioni, spettacoli, intrattenimenti e giochi, per tutto il pomeriggio, nel borgo, con la partecipazione di numerose associazioni. Brividi e delizie, dolcetti e scherzetti, a ogni angolo una sorpresa, farà paura o farà sorridere? Venite a scoprirlo, l’ingresso è gratuito e non occorrono prenotazioni.

Una prima bozza di programma, ma non perdete di vista i canali di Halloween, sul sito del Comune, sui social anche della Biblioteca perché ci saranno tante altre magiche meraviglie.

Spettacolo di acrobatica aerea, fachirismo, spettacolo con il fuoco, letture da brividi in Biblioteca e con Il Gabbiano Associazione Culturale, laboratori di circo e teatro, laboratori artistici da paura a cura di Spazio ai Giovani, Giochi Malefici con Vico Verde, laboratorio “nel dia de los muertos” di Orcotondo. E passeggiando quanti “strani” incontri! Siete pronti bambini e bambine? Il nano Krog, Aries, la terrificante trampoliera, Paranormal Parade con gli allievi della Scuola di Arti Circensi Antitesi, Felice Titumolo e i giardinetti si trasformeranno in ZombieLand! E non finisce qui.

A Uliveto Terme sarà il grande Parco Pubblico Sandro Pertini, da poco inaugurato, a trasformarsi in parco dei divertimenti e degli orrori! Grazie all’organizzazione della Pro Loco Uliveto Terme, in collaborazione con la Croce Rossa, la festa sarà dedicata sia agli adulti che ai più piccoli con tantissimi giochi e mille cose buone da mangiare a partire dalle 16:00.

Bambini prendete le bacchette magiche e indossate il costume giusto per sfidare i personaggi spaventosi che si aggireranno per il Parco… ma alla fine saranno sempre sorrisi e divertimento per tutti a prevalere!

Fonte: Comune di Vicopisano

