Forum Sistema Salute a Firenze

Firenze torna capitale della salute dal 12 al 13 novembre. Alla Stazione Leopolda si terrà la 9ª edizione del Forum Sistema Salute, manifestazione medico scientifica di rilievo nazionale, organizzata da Koncept. “La chiameremo Umanità” è il filo conduttore di quest’anno. Non solo un convegno ma un “think tank” di idee per una sanità più umana, equa e all’avanguardia.

L'edizione 2024 si aprirà con il tema "Salute Bene Comune: l'imperativo del cambiamento". Tantissimi gli argomenti che saranno affrontati: malattie rare e croniche, gestione del personale sanitario, etica nel management, sostenibilità, antibiotico-resistenza, medicina narrativa e l'approccio One Health. Parteciperanno esperti del settore, responsabili politici, rappresentanti dell'industria e del mondo accademico, studenti delle scuole superiori e universitari.

Il Forum includerà diverse aree tematiche, tra cui: Grandi Ospedali con gli Ambassador della Sanità italiana, in collaborazione con Fiaso, la Community Donne Protagoniste in Sanità e uno spazio dedicato alla Society 5.0 - Sanità 5.0. Nino Cartabellotta, partendo dal 7^ rapporto Gimbe, racconterà le sfide del personale sanitario oggi. Luca Telese e altri giornalisti animeranno le due giornate con talk show, interviste e approfondimenti.

Tanti i contest anche quest’anno, con la 4ª edizione del "Rare Disease Award", promosso da UNIAMO, lo "Smart Hospital Award" e l'Hackathon “AI4Adherence”. Un'iniziativa interessante sarà "Care. Ti dico come la vedo io", uno speed meeting tra operatori sanitari e pazienti, in collaborazione con Fais. Inoltre, Avis coinvolgerà i più giovani con uno stimolante confronto dedicato alla donazione.

Infine, l’evento dedicherà uno spazio all’arte con PortrAIts, la mostra open air a cura di Aism, e offrirà esperienze teatrali immersive in realtà virtuale.

Sono attesi: la sindaca di Firenze Sara Funaro, l'assessore regionale alla Salute Simone Bezzini e il presidente della commissione Sanità del Consiglio regionale Enrico Sostegni per i saluti istituzionali; le relazioni di Luigina Mortari e Simona Loizzo; molti protagonisti del Ministero della Salute, tra cui: Americo Cicchetti, Maria Rosaria Campitiello, Francesco Saverio Mennini, Mauro Moruzzi, Alessio Nardini e tanti altri importanti ospiti. Elio Borgonovi, Monica Calamai, Arturo Cavaliere, Paolo Petralia e Domenica Taruscio sono i componenti dell’advisory board.

Il Forum si distingue per il suo approccio partecipativo, coinvolgendo non solo professionisti ma anche pazienti e giovani studenti, in un dialogo aperto e costruttivo sul futuro della salute. L’evento è organizzato da Koncept.

Le iscrizioni sono aperte e gratuite

Fonte: Ufficio Stampa

