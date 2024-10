Le "Portinerie di Comunità" si presentano ai cittadini per "riprogettare la comunità" insieme

“Piazza Grande - l'evento del progetto Portinerie di Comunità al Teatro Comunale di Santa Maria a Monte”

Secondo appuntamento del progetto Portinerie di Comunità (La rete del Welfare Toscano per 'riprogettare la Comunità') - organizzata da Pensieri di Bo' Cultura e Teatro APS, soggetto partner del progetto presentato da FiTel Toscana, Federazione Italiana Tempo Libero. Piazza Grande sarà il contenitore che ospiterà - e sostituirà tutta la programmazione artistico-culturale del teatro di Bo' - per i prossimi mesi tutti gli eventi che si ispirano al progetto Portinerie di Comunità.

Sabato 26 ottobre ci sarà l'incontro di Presentazione alla cittadinanza e alle Associazioni del territorio - ispirato al progetto Portinerie di Comunità: idee ed iniziative di buon vicinato per riscoprire il valore della socialità e costruire insieme nuove reti di supporto per tutti e tutte - che si terrà alle 18 presso il Teatro Comunale di Santa Maria a Monte (PI). Il progetto “Rete Toscana Portinerie di Comunità” è stato presentato da FITEL Toscana, Federazione Italiana Tempo Libero, su Bando della Regione Toscana “Avviso pubblico per la concessione a soggetti del terzo settore di contributi in ambito sociale – 2023”.

Il progetto, di cui Pensieri di Bo' Cultura e Teatro APS è partner, si pone la sfida di “riprogettare le comunità” in modo da ricreare luoghi d’incontro, di benessere e di riferimento per ognuno, alimentando la vita comunitaria, trovando soluzioni innovative e creative per evitare gli sprechi, i continui spostamenti e ridurre le disuguaglianze sociali in ambito educativo, culturale, digitale e sanitario. Il progetto si pone l’obiettivo di far collaborare le varie realtà di Welfare di Comunità, presenti nel nostro territorio, per condividere e promuovere buone pratiche e far sì, che anche in altre zone della regione si possa implementare l’idea innovativa delle portinerie di comunità, come luogo di erogazione di servizi di prossimità e di ascolto attivo della popolazione.

