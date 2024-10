Il comune “più intelligente del Centro Italia”: Bagno a Ripoli vince il premio di City Vision

Bagno a Ripoli città più intelligente del Centro Italia. Il Comune si è aggiudicato la prima posizione del City Vision Score, la “classifica” redatta da City Vision che valuta il livello di “intelligenza” dei Comuni italiani. Bagno a Ripoli si è imposta nella categoria dei Piccoli Comuni del Centro Italia che comprende le città dai 2001 fino a 50mila abitanti.

Il ranking di City Vision ha tenuto conto delle sei direttrici della Smart City: smart governance, smart economy, smart environment, smart living, smart mobility, smart people. Dalle buone pratiche per superare il digital divide al benessere di comunità, dalla mobilità sostenibile alla connettività, dalla capacità attrattiva per le imprese all’accessibilità, trenta gli indicatori presi in considerazione per comporre la classifica.

Il premio è stato ritirato ieri dal sindaco Francesco Pignotti e dall’assessore a mobilità e transizione digitale Corso Petruzzi agli Stati generali delle Città intelligenti di City Vision, il maggiore evento in Italia dedicato alla trasformazione intelligente delle città giunto alla quinta edizione, in corso fino a stasera a Padova con la partecipazione di oltre mille delegati.

“Un premio che ci rende orgogliosi e ci spinge a proseguire nella direzione di un Comune che ogni giorno prova a offrire servizi migliori ai propri cittadini mettendo al centro la qualità dei collegamenti, la digitalizzazione e la sostenibilità, ricordando sempre inclusione e accessibilità per tutte e tutti. Un percorso non facile, lungo e con tanti ostacoli, che un passo dopo l’altro però vogliamo portare avanti con impegno”, commentano il sindaco Pignotti e l’assessore Petruzzi.

Fonte: Ufficio Stampa

