Pale eoliche in Val di Cornia, nuove installazioni: l'ira dei sindaci

"È notizia recente l’avvio di una nuova procedura, l’ennesima, per installare nove pale eoliche nel territorio tra i Comuni di Piombino, Campiglia Marittima e Suvereto, a ridosso del Parco naturale di Montioni. Questa procedura, se autorizzata, sommerebbe questi nove impianti ad altri otto relativi a un’altra recente richiesta per un totale di diciassette pale eoliche".

Così intervengono il sindaco di Piombino Francesco Ferrari, la sindaca di Campiglia Marittima Alberta Ticciati e la sindaca di Suvereto Jessica Pasquini.

"Non siamo contrari alle energie rinnovabili, anzi, ma certamente non possiamo consentire che la transizione ecologica vada a scapito del paesaggio e delle aziende agricole che qui lavorano e investono. Il nostro compito di sindaci è proprio quello di tutelare il territorio e le sue aziende. È per questo che nell’ambito della procedura amministrativa ci porremo in una posizione contraria: a breve organizzeremo un incontro per elaborare pareri con motivazioni comuni e dare seguito al tavolo sovracomunale avviato sul tema".

"Questa ulteriore iniziativa imprenditoriale rende ancor più evidente quanto sia importante regolamentare questa tipologia di impianti: stiamo lavorando, congiuntamente anche agli altri Comuni della Val di Cornia, per elaborare una mappatura del territorio affinché siano individuate aree idonee per la collocazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili, dove l’impatto paesaggistico sia minore e non creino danno alle aziende agricole. Presenteremo questa mappatura alla Regione Toscana: è giusto che scelte di questo tipo rientrino nella competenza dei Comuni nell’ambito della propria pianificazione territoriale".

Fonte: Comune di Piombino - Ufficio Stampa

