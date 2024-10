Piemme Auto e Tuscania Auto ti regalano la Finale di X Factor 2024

La Finale di X Factor 2024 ti aspetta… e anche noi! Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli.

Ancora una volta, una straordinaria opportunità offerta da Piemme Auto e Tuscania Auto, Concessionarie Ufficiali Škoda a Empoli e Lucca. In palio, una vacanza all-inclusive di due giorni per due persone, con una postazione privilegiata per assistere alla finale e la possibilità di partecipare a un esclusivo meet&greet con uno dei finalisti di X Factor 2024.

Ma non è tutto, Škoda ti offre il viaggio a Napoli gratuito in aereo o treno. E se non hai un aeroporto o una stazione ferroviaria nelle vicinanze, non preoccuparti: un driver Škoda ti accompagnerà a Napoli a bordo di una comoda vettura della casa Boema, tutto gratuitamente.

Non perdere questa opportunità unica!

Clicca sul link ed assicurati di compilare correttamente il form di registrazione, specificando nel campo 'Concessionario dal quale si sta partecipando':

Mechetti Srl di Empoli (FI) o di Capannori (LU).

www.skodaxf2024.it/#partecipa

Partecipa e preparati a vivere un evento straordinario!

Concorso valido fino all' 11 Novembre 2024, per maggior info e per consultare il regolamento clicca su www.skodaxf2024.it/

CONTATTI

Daniele Paganelli- Marketing Manager

daniele.paganelli@tuscaniaauto.it