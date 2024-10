Serata solidale al teatro Shalom per il Progetto Agata Smeralda

Sabato 26 Ottobre p.v.,il teatro Shalom aprirà il "sipario"con uno spettacolo che farà rivivere con scene, balli e canzoni , le colonne sonore dei musical piu famosi dei nostri tempi.

Viva il Musical questo e 'il titolo della serata che i Classic Pop ,compagnia teatrale capitanata dalla spumeggiante Rita Lazzeri, metterà in scena proponendo una carrellata di colonne sonore tratte dai più celebri musical ed il presentatore d'eccezione per l’evento sarà l’esilerante Alessandro Masti di Radio Toscana.

La serata sarà a favore dell'associazione fiorentina Progetto Agata Smeralda ODV ed il ricavato sarà devoluto alla Casa Famiglia Colabetato di Salvador Bahia.

La mission dell’associazione è rispondere con concretezza alle difficoltà delle numerose emergenze umanitarie e nasce a Firenze nel lontano 1991 per volontà del Prof. Mauro Barsi e dell’allora Cardinale di Salvador Bahia Lucas Moreira, ma nel corso degli anni ha ampliato il suo orizzonte, oggi è presente in 15 paesi del sud del mondo ed anche ad Aleppo, in Siria.

Il Progetto Agata Smeralda, inoltre, nel corso degli anni ha assistito concretamente le popolazioni terremotate italiane con alcuni progetti di ristrutturazione, l’aiuto dell’associazione non è mancato anche alle popolazioni alluvionate di recente in Italia.

L’evento sarà organizzato dalla palestra LINK FITNESS CLUB

I supporter della serata solidale saranno sono : LUX Empoli, Pratesi Gioielleria,Dolce Mente, I Coccia Pizzeria,Esteticamente, Magica Firma, L’Italiana Accoccianture.

Fonte: Ufficio stampa

