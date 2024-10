'Agorà della Salute' a Empoli con la 'Bussola dei Servizi': un "gioco serio" per informare sui servizi

Tutto pronto sabato 26 per “Agorà della Salute” presso La Vela – Margherita Hack, a Empoli, ultimo appuntamento di riflessione e confronto con la presentazione della Bussola di Servizi realizzata dalla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, nell'ambito del progetto Cantieri della Salute di Regione Toscana e Federsanità-Anci Toscana. La Bussola dei Servizi è una attività di "gioco serio", di simulazione di presa in carico pensata per fare informazione sui servizi del territorio, frutto di un percorso costruito nei mesi scorsi in collaborazione con i referenti dei Servizi sanitari territoriali, sociali e sociosanitari della Zona Empolese Valdarno e il Terzo settore. Sabato l’evento partirà alle 9.10 dopo l’accoglienza e la registrazione. È aperto ai cittadini, al Terzo Settore, ai servizi, agli amministratori locali e regionali per contribuire alla costruzione della nuova sanità territoriale.

Seguiranno alle 10 i saluti istituzionali dell’Assessore Regionale alla Sanità, Andrea Bezzini, dei sindaci di Empoli, Alessio Mantellassi e di Castelfiorentino, Francesca Giannì, anche presidente della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, del Direttore della stessa Società della Salute, Franco Doni e del Direttore del Dipartimento Servizio Sociale della Asl Toscana centro, Rossella Boldrini. All’appuntamento è stato invitato anche il Presidente della terza Commissione Tutela della salute - Politiche sociali e del Terzo Settore, Enrico Sostegni.

Alle 11 è previsto un laboratorio di ispirazione e confronto dal titolo “La missione 5 e la missione 6 del PNRR” dedicato all’evoluzione da Casa della Salute a Casa di Comunità; seguirà alle 12.40 l’intervento del Comitato di Partecipazione e della Consulta del Terzo Settore.

La Bussola sarà utile anche per mappare le risorse e le opportunità del territorio evidenziando i bisogni e le richieste dei cittadini anche attraverso la formulazione di alcuni casi concreti che nella realtà si rivolgono ai servizi territoriali. Durante l’Agorà della Salute di sabato sarà possibile interagire con la Bussola dei Servizi che darà quindi la possibilità di sperimentare uno spazio di confronto, di informazione e partecipazione sulle sfide in corso legate ai finanziamenti PNRR e alla riforma della sanità territoriale prevista dal DM 77/22.

Fonte: Ausl Toscana Centro

