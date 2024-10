Imprese e private equity, in Regione l’evento di Aifi e EY

"L’attenzione per le piccole e medie imprese regionali è un valore aggiunto per la Toscana, per l’economia, per l’occupazione. Sono molto contento di aver ospitato un incontro di alto livello tecnico nel quale sono stati valorizzati anche i contributi di Sici Sgr alle piccole medie imprese regionali”. Così il presidente della Regione, Eugenio Giani, commenta l’evento che si è tenuto oggi in sala Pegaso, organizzato da Aifa (Associazione italiana del private equity, venture capital e private debt,) e EY, dal titolo ‘I campioni del private equity per le imprese di domani’.

All’incontro, patrocinato da Regione Toscana e Sici, i saluti istituzionali sono stati affidati a Lapo Ercoli, EY, Giovanni Fusaro di Aifi, Vittorio Gabbanini, Sici Sgr. Quindi la tavola rotonda su ‘Il ruolo del private equity nella valorizzazione delle imprese’ e le conclusioni di Umberto Nobile (EY).

L’appuntamento di oggi è la prima delle tappe territoriali dedicate a far conoscere come il private equity aiuti la crescita delle imprese. L’appuntamento si inserisce in uno più grande che è il Premio Demattè Private equity of the Year che ogni anno da ormai 20 anni premia le migliori operazioni realizzate sulle imprese da parte di private equity e venture capital e sulle diverse esperienze a confronto.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa

Notizie correlate