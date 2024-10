Ius Scholae e riparazioni per i crimini nazifascisti: le mozioni di Insieme per Santa Croce in consiglio comunale

Lunedì scorso, 21 ottobre, si è svolta la seduta del Consiglio Comunale di Santa Croce sull'Arno, in discussione anche due mozioni presentate dal Gruppo Consiliare “Insieme per Santa Croce”.

La mozione avente ad oggetto il fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra da parte delle forze nazifasciste è stata votata all'unanimità, ed impegna il Sindaco e la Giunta a sollecitare i Ministeri competenti affinché venga data piena attuazione al decreto legge del 2022, procedendo quindi con l’erogazione dei ristori a favore di coloro che ne abbiano titolo e abbiano presentato regolare domanda.

Risulta infatti che ancora oggi molti cittadini, tra l'altro in età già molto avanzata, non abbiano ancora ricevuto quanto in loro diritto, spesso a seguito di atteggiamenti vessatori e pretestuosi da parte dell'avvocatura di Stato, subendo quindi ulteriore e più grave pregiudizio rispetto alle sofferenze già patite nel corso della guerra. L'attuale maggioranza consiliare ha quindi votato il nostro testo, precisando però che, nel merito, non si tratta di una condivisione politica, bensì, di un mero atto formale per dare seguito a quanto già stabilito.

Il testo della seconda mozione riguardante il tema dello “ius scholae” è stato invece respinto, e di ciò ci rammarichiamo, in quanto rimarca ancora una volta la vera natura politica di questa maggioranza, che ignora la realtà della società del nostro Paese, e anche del nostro comune, condividendo le scelte del Governo di escludere una parte importantissima di minori nati in Italia, che qui studiano insieme ai nostri figli e ai nostri nipoti, e che qui sono da sempre residenti, dal diritto di cittadinanza.

Mentre a livello di maggioranza di Governo ci risultano diverse sensibilità, ad esempio tra la posizione di Forza Italia e quelle di Lega e Fratelli d'Italia, a Santa Croce nessun distinguo. Sempre in occasione della seduta del Consiglio Comunale, sono state istituite ed è stata approvata la composizione delle commissioni consiliari e delle commissioni comunali, che saranno paritetiche (tre componenti indicati dalla maggioranza e tre dalla minoranza) e che avranno carattere consultivo. Ringraziamo sentitamente quei cittadini e quelle cittadine, sia di Staffoli, sia di Santa Croce, che hanno accettato di farne parte.

Gruppo Consiliare “Insieme per Santa Croce”