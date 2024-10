Maltempo Toscana, il centrodestra: "Vittime, danni e disagi. Giani chiarisca in Aula"

"Buona parte del territorio regionale è stato interessato da ondate di maltempo che hanno causato vittime, ingenti danni e forti disagi alla popolazione ed a seguito dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale." "A fronte di tali accadimenti, numerosi Sindaci toscani hanno scritto alla Regione ed anche ai Consorzi di Bonifica competenti per segnalare palesi criticità e chiedere apposite opere manutentive straordinarie per mitigare i rischi." "Da notizie stampa, poi, emergono delle dichiarazioni incoerenti sull'ammontare effettivo dei danni citati dai Primi cittadini e quelli desunti dagli esponenti della Giunta regionale, oltre ad esserci contraddittorietà nelle ricostruzioni degli eventi avversi."

"Il susseguirsi, poi, di allerte arancioni sta comportando chiari problemi a chi abita nelle zone interessate, viste pure le frequenti chiusure delle scuole." "A fronte di tutto ciò, chiediamo, pertanto, al Presidente Giani di venire in Aula per relazionarci dettagliatamente sui fatti, presentando un preciso resoconto dei danni e dei provvedimenti messi in atto, spiegandoci le cause che hanno generato esondazioni ed allagamenti, con particolare riferimento ai predetti Consorzi e quali siano gli interventi che la Regione intenda intraprendere per diminuire i rischi. Esigiamo, infine, un mirato focus sulla gestione del sistema di allerta meteorologica." Così Elena Meini, Vittorio Fantozzi e Marco Stella, rispettivamente capigruppo di Lega, Fdi e Fi

Notizie correlate