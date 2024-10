Mantellassi incontra i commercianti del centro storico: "Più municipale e pattugliamenti"

Incontro pubblico con i commercianti del centro storico nel pomeriggio di giovedì 24 ottobre al Cenacolo degli Agostiniani. In rappresentanza della giunta, il sindaco Alessio Mantellassi e l'assessore al Commercio, Adolfo Bellucci si sono confrontati con alcuni esercenti. Il tema principale era quello della lotta alla microcriminalità, anche in vista di Empoli Città del Natale.

Sul tema sicurezza, il sindaco ha raccontato alla platea: "Mi auguro che assieme ai commercianti possa nascere un nucleo operativo di persone che possano essere costantemente in contatto con l'assessora alla Sicurezza, Valentina Torrini, con il comandante della polizia municipale dell'Unione, Massimo Luschi, e con il commissariato e il comando dei carabinieri locale. Parlando di municipale, entro l'anno vedremo il completamento delle assunzioni del corpo dell'Unione fino a 96 agenti della polizia municipale (dunque 6 in più per Empoli), e ulteriori due vigili verranno messi a bilancio per il 2025. Abbiamo messo le risorse necessarie per i vigili di prossimità (4 vigili per due anni e mezzo), di cui due risultano già coperti e entreranno in servizio dal 4 novembre con il pattugliamento a piedi per i luoghi sensibili di Empoli come il centro storico. Verrà coperta la fascia oraria del tardo pomeriggio, durante e dopo la chiusura dei negozi".

Ancora sulla sicurezza: "Sul parco Mariambini la polizia municipale spiega che gli interventi sono calati drasticamente dopo l'abbattimento del muro, andremo avanti con l'illuminazione e portando eventi a presidio dell'area, come quando è stato svolto lì una parte del Ludicomix. Nel 2025 interverremo su piazza Matteotti per rendere il giardino più decoroso, nel 2026 si passerà a piazza Don Minzoni. Il tema del decoro è legato indissolubilmente alla sicurezza".

Sulla programmazione di eventi, Mantellassi ha preannunciato: "L'amministrazione comunale sta rivedendo l'offerta culturale sia nel periodo marzo-aprile che in quello dell'estate, riorganizzando gli appuntamenti culturali. Stiamo studiando anche una rassegna cinematografica estiva in centro. L'importante sarà avere un calendario ben costruito e ben strutturato".

LE RICHIESTE DEI COMMERCIANTI - Dal pubblico molte richieste sono giunte per estendere i pattugliamenti a piedi in orario serale più esteso; maggiori controlli contro lo spaccio e per il rischio 'sovraffollamento' di alcune abitazioni; l'ipotesi di nuovi arredi urbani; la possibilità di ammonire o sanzionare chi viaggia in bici nell'area pedonale del centro storico; alcuni problemi di pulizia strade, cestini, illuminazione e auto abbandonate.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

