Prima Giornata nazionale delle pubbliche assistenze, Bergamini (FI): "Grazie ai 100mila volontari e volontarie"

"Ieri, in occasione della Prima Giornata nazionale delle pubbliche assistenze, ringraziamo gli oltre 100mila volontari e volontarie che ogni giorno si dedicano con serietà e generosità nell'opera preziosa di assistenza dei cittadini, famiglie, bambini e anziani, in tutto il Paese. Quello dei volontari è un lavoro prezioso e inestimabile, un esempio luminoso di solidarietà, che ci ispira e che sosteniamo. All'Anpas, di cui ricorre sempre oggi il 120esimo anno di fondazione, il nostro più sincero apprezzamento". Così in una nota Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia.

Notizie correlate