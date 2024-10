Auto in divieto di sosta a San Giuliano: saltano le corse dei bus

Autolinee Toscane informa che, a causa di un’auto che impediva accesso al piazzale della stazione di Ripafratta, questa mattina non è stato possibile effettuare la corsa delle 9:20 da Ripafratta a Pisa. È stato richiesto l’intervento della Polizia Municipale di San Giuliano Terme per consentire all’autista bloccato di fare manovra in sicurezza e per rimuovere l’auto che ostruiva il passaggio veicolare.

Le corse da Pisa delle 9:25 e delle 11:05 sono state limitate alle scuole di San Giuliano. Il servizio è tornato regolare dalle 11:05.

Autolinee Toscane informa che valuterà di dare mandato ai propri legali di valutare se vi siano le condizioni per denunciare per interruzione di pubblico servizio il proprietario dell’auto lasciata in divieto di sosta che hanno bloccato il servizio di Tpl.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio Stampa

