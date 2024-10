Maltempo: codice giallo per rischio idraulico e idrogeologico su Valdelsa Valdera ed Etruria

La Protezione civile ha emesso un’allerta gialla nelle zone della Valdelsa, Valdera ed Etruria dalle 13.30 alla mezzanotte di oggi, sabato 26 ottobre, per rischio idraulico del reticolo principale a causa delle precipitazioni registrate nelle ultime ore e con particolare riferimento ai bacini del fiume Era e del fiume Cecina.

Possibili fenomeni di aumento dei livelli dei corsi d'acqua maggiori con criticità connesse ai deflussi degli stessi anche in assenza di precipitazioni e limitati danni alle opere idrauliche e di difesa delle sponde.

Allerta gialla dalle 13.30 di oggi fino alla mezzanotte di domenica 27 ottobre per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore sempre per Valdelsa Vadera ed Etruria dove, a causa delle precipitazione pregresse e delle criticità emerse sul territorio, rimane la possibilità di frane superficiali o colate rapide di detriti o fango in bacini di dimensioni limitate anche con trasporto di materiale con conseguenti possibili danni localizzati a infrastrutture, edifici e attività agricole, cantieri, insediamenti civili e industriali esposti. Possibile aumento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali.