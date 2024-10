Sagra del marrone e Halloween. Scarlino si prepara alla seconda edizione

Torna per il secondo anno consecutivo la Sagra del marrone e Halloween. La Pro Scarlino, in collaborazione con il Comune, ha organizzato una serie di eventi che inizierà domenica 27 ottobre con la “Scarlinata”, un trekking dal centro storico alla campagna. La manifestazione riprenderà poi giovedì 31 ottobre per concludersi domenica 3 novembre.

«Siamo orgogliosi di presentare questa sagra – dichiarano il sindaco Francesca Travison e l’assessore all’Agricoltura Giorgio Maestrini – che unisce le nostre tradizioni alla festa di Halloween. Tra l’altro, oltre ai momenti di svago, sono in programma tre convegni, dal primo al 3 novembre, dedicati ai prodotti tipici del nostro territorio, olio, marroni e vino».

Il borgo di Scarlino sarà il centro della festa.

«Speriamo di bissare il successo dello scorso anno – spiega il presidente della Pro Scarlino, Maurizio Bizzarri – la sagra sta crescendo e abbiamo ampliato anche l’offerta enogastronomica. Invitiamo tutti a partecipare».

Si inizia appunto domenica 27 ottobre con la passeggiata che terminerà con un pranzo: l’evento è già sold out.

Giovedì 31 ottobre alle 21 è in programma una serata all’insegna del mistero con "Halloween nel borgo".

Da giovedì 31 ottobre, in piazza del Mercato, prenderà il via la sagra con il ristorante che resterà aperto anche venerdì 1 novembre a pranzo e a cena, sabato 2 novembre a cena, e domenica 3 novembre di nuovo a pranzo e a cena.

Venerdì 1 novembre alle 15 apriranno gli stand nelle vie del borgo, con laboratori e prove di tiro con l’arco. Alle 16 via alla musica in piazza Garibaldi con gli "Ambaradan" e le attività per i bambini.

Alle ore 17, all’ex Frantoio Maestrini, il convegno sull’olio e l’olivo tenuto dal dottor Claudio cantini, primo tecnologo Ibe – Cnr di Follonica dal titolo: “Valorizzazione della biodiversità del territorio scarlinese: olivo e olio”. Alla fine dell’incontro è prevista una degustazione di olio.

Sabato 2 novembre si inizia alle 15.30 con la Caccia al tesoro per le vie di Scarlino con tanti premi per i partecipanti, mentre alle 17 in sala consiliare sempre il dottor Cantini parlerà di “Valorizzazione della biodiversità del territorio scarlinese: castagni e marroni”.

Domenica 3 novembre dalle ore 15 i mercatini degli hobbisti animeranno le vie del borgo, mentre dalle 16 in piazza Garibaldi suonerà Giordano Cumoli.

Alle 17 in sala consiliare è in programma un approfondimento sulla viticoltura al quale interverranno Laura Galoppini, Angela Zinnai, Monica Macaluso, Nicola Mercanti, Andrea Marianelli, Bruno Casu, Piero Giorgio Verdini, Fabrizio Palla dell’Università di Pisa e Enrico Corsi, dell’azienda vinicola La Cura. Alla fine del convegno è prevista la degustazione di vini de La Cura.

Non mancheranno stand gastronomici, aperti in via IV Novembre dal primo novembre, dove sarà possibile degustare specialità locali come castagnaccio, panini, donzelle e i dolci della tradizione paesana.

In caso di maltempo, gli stand saranno al coperto. Per l’occasione saranno aperti anche il Centro documentazione etrusco e la Biblioteca comunale.

Fonte: Comune di Scarlino

