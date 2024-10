Savino Del Bene. A Busto Arsizio arriva la prima sconfitta

Trasferta amara per la Savino Del Bene Volley che esce sconfitta dalla E-Work Arena per tre set a uno dopo due ore di gioco.

Avvio di gara complesso per la Savino Del Bene Volley che nel primo set, dopo un inizio equilibrato, subisce il buon gioco delle bustocche, trascinate da Piva e Obossa (5 punti nel parziale).

Rientro in campo ancora non positivo per le ragazze di Gaspari che faticano a trovare ritmo: l’inserimento di Bajema per Ruddins e i buoni spunti di Carol permettono però di aggiudicarsi il parziale con il minimo scarto (23-25). Con Bajema e Graziani in campo dall’inizio del set sembra che le toscane si siano finalmente assestate, conducendo a tratti il parziale (9-12) ma gli efficaci turni al servizio delle farfalle oltre ai colpi di una prolifica Obossa (10 punti nel set) portano le ragazze di Barbolini sul 2-1 (25-20).

Ulteriori sostituzioni per la Savino Del Bene Volley che schiera Castillo, Ruddins e Nwakalor ma i primi scambi sono sempre a favore di Lualdi e compagne (3-6). Le toscane provano di rimanere aggrappate al punteggio, almeno fino al 17-17: il nuovo allungo della squadra di casa si rivela però decisivo con Piva che chiude il match in favore della Eurotek UYBA Busto Arsizio (25-20).

A livello statistico, la UYBA ha servito con maggiore efficacia (6-4) ma ha realizzato un numero minore di muri vincenti (4-11, 5 di Carol). Per quanto poi riguarda le percentuali di ricezione, le farfalle hanno registrato numeri migliori (65% - 57%) così come anche in attacco (43% - 28%).

Obossa e Antropova sono risultate le migliori realizzatrici dell’incontro con 24 punti a testa, seguite dalle bustocche Van Avermaet e Kunzler con 13. Per la Savino Del Bene Volley 8 punti per Carol e 7 per Ruddins.

La cronaca

STARTING SIX

Il 6+1 della Savino Del Bene Volley vede Ognjenovic e Antropova sulla diagonale principale, Ruddins e Herbots in banda con al centro la coppia formata da Carol e Nwakalor. Il ruolo di libero è affidato a Parrocchiale.

La Eurotek UYBA Busto Arsizio scende in campo con Boldini al palleggio e Obossa nel ruolo di opposta, le schiacciatrici sono Piva e Kunzler con Sartori e Van Avermaet come centrali. Il libero è la giovane Pelloni.

1° Set

Equilibrio iniziale tra le formazioni, che giocano sempre punto a punto. Il primo break della partita è bustocco con Piva (10-8) e Gaspari spende il suo primo time-out tecnico: il rientro in campo è positivo per la Savino Del Bene Volley che ricuce e sorpassa (10-11). Una grande difesa di Parrocchiale finalizzata da Antropova vale il +2 per le toscane (11-13) ma la Eurotek supera nuovamente sulla fast di Van Avermaet (16-14).

Trend sempre in favore delle padrone di casa che allungano fino al +5 con la pipe di Piva (20-15) e costringono il coach toscano ad inserire anche Bajema. Il muro di Carol sulla stessa Piva vale il –2 (23-21): il contrasto a rete vinto da Boldini chiude il set in favore delle farfalle (25-22).

2° Set

Due ace consecutivi di Antropova valgono il primo allungo toscano, subito ripreso dalle ragazze di coach Barbolini (5-5). L'errore in attacco di Ruddins segna il +2 per le bustocche (11-9) e coincide con il rientro in campo di Bajema: il punto in contrattacco di Obossa da posto 2 per il 13-10 costringe coach Gaspari a chiamare time-out. Il contrasto sottorete vinto da Graziani, subentrata nuovamente a Nwakalor, riavvicina la Savino Del Bene Volley che poi sorpassa con Antropova (14-15).

Cambio della diagonale per coach Gaspari che inserisce Gennari e Mingardi dopo la metà del parziale: l’attacco sull’antenna dell’opposta toscana sancisce però la nuova parità a quota 19. Finale di set sempre in equilibrio, dopo il rientro della diagonale titolare, e chiuso sull’ennesimo muro vincente di Carol (23-25).

3° Set

Due novità nel sestetto di Coach Gaspari che conferma Bajema e Graziani ad inizio parziale. Il muro su Carol al termine di uno scambio infinto vale il primo vantaggio per la UYBA ma un'ispirata Bajema, con tre punti consecutivi, riporta le toscane a +2 (4-6). L’attacco di Antropova ampia il divario (9-12) ma le farfalle, sempre molto positive in difesa, ricuciono e con Obossa sorpassano (15-14). Cambio immediato della diagonale per le toscane dopo l’interruzione di gioco ma la UYBA rimane saldamente al comando dopo l’ace di Kunzler (19-15).

Il quinto muro di Carol permette alla Savino Del Bene Volley di riportarsi a –1 (19-18) ma la rilevazione di un fallo di formazione nella metà campo toscana spinge nuovamente avanti le bustocche (23-19): l’ace di Obossa (10 punti nel set) per il 25-20 fa esplodere la E-Work Arena.

4° Set

Ancora modifiche nel sestetto di Gaspari che inserisce Castillo e Nwakalor per Parrocchiale e Carol. Inizio ancora in salita per la Savino Del Bene Volley subito a –3 dopo il contrasto vinto da Kunzler (3-6) e ulteriore cambio con l’ingresso di Ruddins per Herbots. L'errore proprio dell’austriaca, seguito dal doppio punto di Antropova, consente alle scandiccesi di riagganciare e superare (8-10).

L’invasione a rete di Nwakalor segna ancora la parità (12-12) e squadre sempre appaiate nel punteggio nella parte centrale del set: il punto su rigore di Kunzler costa l’interruzione del gioco per Gaspari (19-18). Bustocche che provano l’allungo finale (22-19) e nuovo time-out per la Savino Del Bene Volley. Il mani-out di Piva vale il primo match point per le farfalle: la schiacciatrice bolognese chiude poi la contesa alla prima occasione (25-20).

Britt Herbots post partita: “Oggi diverse cose non sono andate nel verso giusto, il nostro muro-difesa non ha funzionato per niente e invece loro sono entrate in campo molto aggressive, sfruttando tutte le opportunità alte sulle mani del muro. Noi non siamo state abbastanza intense in battuta, in attacco e un po' tutti gli aspetti del gioco.”

Eurotek Uyba Busto Arsizio - Savino Del Bene Scandicci: 3-1 (25-22, 23-25, 25-20, 25-20)

Eurotek Uyba Busto Arsizio: Howard n.e., Pelloni (L1), Piva 8, Olaya n.e., Van Avermaet 13, Morandi n.e., Lualdi n.e., Sartori 9, Obossa 24, Frosini n.e., Kunzler 13, Boldini 3, Scola, Concolino (L2) n.e.. All. Barbolini E.

Savino Del Bene Scandicci: Herbots 5, Castillo (L2), Ruddins 7, Kotikova n.e., Ognjenovic 1, Parrocchiale (L1), Bajema 4, Graziani 6, Nwakalor 2, Carol 8, Baijens, Antropova 24, Mingardi 3, Gennari. All.: Gaspari M.

Arbitri: Puecher - Marconi

Durata: 2 h (26', 31', 28', 25')

Attacco Pt%: 43% - 38%

Ricezione Pos% (Prf%): 65% (40%) - 57% (31%)

Muri Vincenti: 4 - 11

Ace: 6 - 4

MVP: Obossa

Spettatori: 2011

Fonte: Ufficio Stampa Pallavolo Scandicci Savino Del Bene ssdrl