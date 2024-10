Colpisce l'ex perché voleva terminare la relazione, poi aggredisce anche i carabinieri: arrestato 29enne

I carabinieri di Pontedera hanno arrestato un 29enne per violenza domestica, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. La violenza è nata da una lite dovuta alla volontà della compagna di interrompere la relazione. Sotto l'effetto dell'alcol, l’uomo ha colpito la donna, provocandole lesioni al volto, e ha opposto resistenza ai Carabinieri intervenuti, danneggiando anche la loro auto. Su disposizione del Procuratore di Pisa, è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere. L’intervento dei Carabinieri fa parte di un’operazione di controllo intensificato per contrastare reati, inclusa la violenza domestica, incoraggiando le vittime a denunciare.

