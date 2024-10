L'estate 2024 ha fatto registrare un record di presenze nei campeggi toscani

Sono state più di 8 milioni le presenze nei villaggi turistici e nei campeggi Toscana registrate durante l'estate appena trascorsa.

Secondo Faita FederCamping Toscana, associazione che tutela gli interessi delle aziende che gestiscono campeggi e villaggi, quella appena terminata è stata un'estate da record. In Toscana sono presenti circa 200 strutture, molte delle quali offrono anche servizi di lusso.

Perfetti per tutti i gusti e tutte le tasche, i camping regionali hanno mostrato chiaramente come i villeggianti preferiscano sistemazioni più comode come bungalow e glamping alle classiche tende e roulotte.

Un trend in netta ascesa

Numeri incoraggianti, soprattutto se paragonati a quelli pre-pandemia. Dopo la doppia battuta d'arresto fatta registrare dal comparto nel 2020 e 2021, il flusso dei turisti italiani e stranieri nelle aree camping ha visto una crescita importante, passando dai 10,3 milioni del 2022 agli oltre 10,5 milioni di arrivi dello scorso anno.

E le stime per il 2024, che deve ancora concludersi, sono assolutamente rosee, considerato che le presenze hanno già superato quota 11 milioni. Le strutture preferite? Senza dubbio i campeggi costa toscana, che uniscono servizi di alta qualità a un mare cristallino e a spiagge fantastiche. Questo trend consacra la regione Toscana tra le destinazioni preferite di chi ama trascorrere il proprio tempo libero a contatto con la natura.

A rendere ogni soggiorno ancora più piacevole ci hanno pensato gli stessi camping, che si sono rapidamente adeguati alla domanda, dotandosi di case mobili e bungalow in grado di garantire la medesima accoglienza che si può trovare in alberghi e b&b. Di pari passo, continua a crescere anche l'attenzione per la sostenibilità ambientale e per i servizi riservati agli amici a quattro zampe.

Campeggi Toscana sul mare: le zone più ambite

Con oltre 300 km di costa, la Toscana è una delle regioni preferite da chi ama le vacanze al mare. Tuttavia, il litorale è talmente vario che le esperienze vissute in loco possono rivelarsi estremamente diverse a seconda dell'area scelta. Una delle zone più pittoresche è senza dubbio la Maremma grossetana: tra l'Argentario e Follonica è tutto un susseguirsi di lunghe distese di sabbia bianca incorniciate dalla macchia mediterranea.

Qui, i campeggi non mancano affatto e molti di questi offrono anche servizi aggiuntivi come il noleggio bici. Da non perdere Castiglione della Pescaia, splendido borgo di origine etrusca. Campeggiare qui vuol dire poter passeggiare nella storia, tra chiesette cinquecentesche, palazzi d'epoca e importanti vestigia archeologiche.

Tra i campeggi Toscana più richiesti figurano senza dubbio quelli situati tra Castiglione e Follonica, essendo impreziositi da una natura senza eguali. Quest'area è perfetta per esplorare il vicino Parco Regionale della Maremma, nonché alcune delle calette più suggestive della regione. Altra destinazione gettonatissima è la Versilia, nota soprattutto per la sua eleganza e per la vivacità della movida. Situata nell'area nord-occidentale della regione, offre un mare tra i più puliti e cristallini di tutto lo Stivale.

Campeggiare all'isola d'Elba è un'ottima idea

La terza isola d'Italia per estensione è la meta perfetta per chi cerca acque cristalline, natura incontaminata e campeggi sul mare in Toscana. Chi si sposta in moto e non teme il traffico, può scegliere tranquillamente uno dei numerosi villaggi e camping situati nella parte centrale dell'isola, immersi nel verde e dotati di tutti i comfort necessari.

Le spiagge elbane sono assai variegate, tra distese di sabbia fine e dorata, ghiaia e vere e proprie scogliere. Tutte, però, sono accarezzate da acque limpide che svelano volentieri i propri fondali. L'Elba è una destinazione a misura di famiglie con bambini, in cui trascorrere giornate all'insegna del relax, del divertimento e dello sport.

Da non perdere il borgo medievale di Marciana, le residenze di Napoleone Bonaparte e Porto Azzurro, tra i borghi più autentici e romantici dell'isola. Da segnare in agenda anche un'escursione sul Monte Capanne, dal quale è possibile dominare panorami strepitosi che abbracciano persino la vicina Corsica.

I motivi per cui prenotare un campeggio in Toscana

La Toscana è una regione meravigliosa, indipendentemente dal fatto che si scelga di visitare le coste o l'entroterra. Se il litorale è puntellato di spiagge incantevoli e borghi sospesi nel tempo, la Toscana interna ospita alcune delle città d'arte più affascinanti d'Italia, a cominciare dal suo capoluogo.

Oltre ad essere circondata da alcuni dei campeggi più grandi della regione, Firenze offre un'infinità di attività e passatempi. Soggiornare nella bella campagna fiorentina è la maniera migliore per visitare le bellezze della città senza dover patire lo stress del traffico e il caos cittadino. Insomma, che si scelga la costa o le città d'arte, campeggiare in Toscana è un piacere ineguagliabile!