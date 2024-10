L'ospedale Apuane di Massa supera il traguardo di 1000 nascite con Virginia

L'ospedale Apuane di Massa ha superato il traguardo di 1.000 nascite al 25 ottobre 2024, in anticipo rispetto agli anni precedenti. Il millesimo nato è stata una bambina di nome Virginia. Fino al 28 ottobre sono nati altri sei bambini, portando il totale a 1.006. Questo risultato è in controtendenza rispetto alla denatalità nazionale, confermando l'ospedale come punto di riferimento per il territorio e le aree limitrofe, grazie all'efficienza e alla presenza di professionisti qualificati e di un servizio di anestesia dedicato 24 ore su 24.

"L’ospedale Apuane di Massa festeggia un traguardo speciale: è nata Virginia, la millesima nata dell’anno! Questo risultato è il frutto del lavoro costante e della dedizione di ginecologi, pediatri, ostetriche, infermieri, OSS e di tutto il personale del sistema sanitario regionale della Toscana. Auguri alla piccola e ai genitori", così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani

